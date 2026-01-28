به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید پورشبانان، سرمربی تیم ملی تالو دختران ردههای پایه پیرامون شرایط برگزاری اردوی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ – چین اظهار داشت: از نخستین مرحله اردوی آمادهسازی که ۵۲ نفر شرکتکننده برآمده از رقابتهای کشوری و المپیاد بود، با برگزاری مسابقات انتخابی به ۱۴ نفر رسیدیم و اکنون در سومین مرحله اردو با ۸ نفر از برترینها به تمرین ادامه میدهیم تا در ادامه این اردو به نفرات فیکس اعزامی برسیم که در ۳ رده نونهالان، نوجوانان و جوانان؛ ۷ بازیکن خواهند بود.
وی در ادامه بیان داشت: تمام تلاش ما بر کسب مدال و سهمیه المپیک ۲۰۲۶ داکار است که البته اصلاً کار سادهای نیست؛ چرا که در رقابتهای جهانی انتخابی المپیک، همه رقبا با آمادگی صددرصدی و بیش از پیش پا به میدان رقابت خواهند گذاشت و ما نیز به دلیل مشکل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی برای اعزام تیم ملی به اردوی مهم خارجی، متأسفانه اردوی مشترک در کمپ تمرینی چین را از دست دادیم که مطمئناً میتوانست کمک بسیاری به ما بکند.
پورشبانان درباره رقبای ملیپوشان عنوان داشت: چین به عنوان قدرت سنتی ووشو جهان، برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی و کشورهایی از آسیا مثل هنگکنگ و ماکائو از مهمترین رقبای ما هستند. تیم ملی ایران نیز ۹۵ درصد دختران تالوکار کاملاً بازیکنان جدیدی هستند که نخستین اعزام خود را تجربه میکنند و همین امر نیز حساسیت کار و دشواری موضوع را بالا میبرد.
سرمربی تیم ملی تالو دختران در نهایت گفت: کشورهای دیگر مدام در اردوی مشترک در چین بودهاند و با شرایطی متفاوت به رقابتهای جهانی اعزام میشوند اما ما هم با وجود نابرابری شرایط و محدودیتهای مالی، به درخشش دختران ایران در چین امیدوار هستیم و مطمئنم میتوانیم با سربلندی، این مسابقات را به پایان برسانیم. در پایان هم باید از تلاشهای شبانهروزی مسئولان فدراسیون ووشو برای برپایی هر چه بهتر اردوها و برنامهریزی همهجانبه جهت ارتقا سطح تیم ملی تشکر کنم.
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