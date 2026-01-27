خبرگزاری مهر، گروه استان ها: در روزهایی که گیلان باید غرق آرامش زمستانی و نوای دعا میبود، صدای گلوله و ویرانی، حرمت خانههای خدا را شکست. در پی حمله تروریستی مسلحانه دشمن تروریستی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه، ۳۱ مسجد در نقاط مختلف استان گیلان مورد تعرض و تخریب قرار گرفتند؛ مساجدی که سالها مأمن نیایش، آرامش و پیوند مردم با خداوند بودند.
بر اساس گزارشهای میدانی خبرنگار مهر، از مجموع ۳۱ مسجد آسیب دیده، ۲۸ مسجد بین ۱۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب شدهاند؛ آماری تلخ که عمق فاجعه را بیش از هر واژهای به تصویر میکشد.
در میان این مساجد، ۸ مسجد بهطور کامل از بین رفته اند؛ سقفهایی که روزگاری سایه بان دعاهای بیصدا و اشکهای شبانه بودند، اکنون فرو ریختهاند.
مساجد و اماکن مذهبی، جایی که انسانها سر بر آستان خداوند میسایند و آیات کلامالله را زمزمه میکنند، اینبار نه از فرسودگی زمان، بلکه از هجوم خشونت و کینه آسیب دیدند. تروری که نه تنها دیوار و ستون، بلکه باور و احساس مردم را نشانه گرفت.
در میان این ویرانیها، مسجد جامع لاهیجان نگین معماری مذهبی شرق گیلان با ۸۰ درصد تخریب، نمادی از گستردگی خسارات وارده به خانههای خدا شد؛ بنایی که تاریخ، هنر و ایمان را در خود جای داده بود و اکنون زخمی عمیق بر پیکرهاش نشسته است.
گزارشها حاکی است بیشترین میزان تخریب در مرکز استان رخ داده؛ در رشت ۱۳ مسجد، در رودبار ۸ مسجد و لاهیجان ۳ مسجد مورد تعرض قرار گرفتهاند در دیگر شهرستان های گیلان نیز گزارشهایی از تخریب و خسارت به مساجد و اماکن مذهبی به دست آمده است و همچنین آشوبگران به ۱۴ کانون فرهنگی هنری مساجد گیلان نیز آسیب رسانده اند.
مساجدی که امروز ویران شدهاند، تنها ساختمان نیستند؛ حاصل دست های پینه بسته مردمی هستند که با عشق و ایمان، آجر به آجر آنها را بنا کردهاند. این بناها، گنجینهای از هنر بومی، معماری اسلامی و یادگار ایثار نسلهاییاند که باور داشتند مسجد، قلب تپنده محله است.
اما در دل این ویرانی، نشانههایی از امید نیز دیده میشود. بار دیگر مردم مقاوم گیلان با راهاندازی پویش مردمی «گلدسته مردمی»، برای جمعآوری کمکها و بازسازی مساجد آسیبدیده به میدان آمدهاند؛ پویشی که نشان میدهد ایمان، با گلوله خاموش نمیشود و همبستگی، پاسخ مردم به ترور مقدسات است.
همزمان، برنامههای فرهنگی و آیینی ویژهای در مساجد جامع لاهیجان و مسجد قدس رشت در حال آمادهسازی است؛ برنامههایی با هدف محکومیت این جنایات و زنده نگهداشتن یاد و حرمت خانههای خدا و کلامالله.
بیتردید این ترور، قلب هر ایرانی را به درد آورده است؛ زخمی عمیق بر جان مردمی که دین و معنویت را بخشی از هویت خود میدانند. اما گیلان، سرزمین صبر و ایمان، بار دیگر خواهد ایستاد تا این زخمها را التیام بخشد و بوی خوش ایمان و معنویت را در فضای این دیار پراکنده کند.
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