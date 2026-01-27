به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «عبدالسلام عبدی علی» وزیر امور خارجه سومالی به این شبکه خبری گفت: ۳۰ روز از تصمیم نتانیاهو برای به رسمیت شناختن گذشته، اما هیچ یک از سازمان‌های بین المللی تاکنون سومالی لند را به رسمیت نشناخته است.

وی گفت: تصمیم نتانیاهو هرگز مرزهای کشور سومالی را تغییر نخواهد داد و حاکمیت و یکپارچگی کشورمان با عوامل خارجی تغییر نخواهد کرد.

وزیر امورخارجه سومالی تصریح کرد: کشورمان بیش از سه دهه است که درگیر جنگ است و نیازمند حمایت برای تشکیل یک کشور باثبات هستیم.

وی افزود: برای این که آسیبی به حاکمیت اراضی ما وارد نشود، دست به تلاش‌های دیپلماتیک فراوانی زدیم.

وزیر امورخارجه سومالی افزود: تلاش های دیپلماتیک ما بر این مسأله متمرکز بود که آسیبی به مرزهای سومالی وارد نشود.

وی در پایان هشدار داد که هرگونه ناامنی در منطقه دریای سرخ موجب اختلاف در تجارت جهانی و در نتیجه بروز پدیده تروریسم خواهد شد.

به رسمیت شناختن سومالی‌لند توسط رژیم صهیونیستی با انتقاد و خشم گسترده جامعه بین‌المللی مواجه شد.

گدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، ۱۶ دی ماه به عنوان نخستین مقام صهیونیست به سومالی لند رفت و با رئیس خودخوانده آن دیدار کرد.

سومالی‌لند از زمان جدایی طلبی در سال ۱۹۹۱ از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است و به عنوان منطقه‌ای خودمختار از نظر سیاسی، امنیتی و اداری عمل می‌کند و دولت مرکزی هم نتوانسته حاکمیت خود را بر این منطقه اعمال کند.