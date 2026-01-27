به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی قائمی با اشاره به تلاش راهداران در عملیات راهداری زمستانی امسال، اظهار کرد: در محورهای اصلی استان پهناور فارس عملیات راهداری زمستانی از ۲۶ آذرماه امسال آغاز شد.

‌وی افزود: در جریان این عملیات تا پنجم بهمن ماه امسال، بیش از ۳۳ هزار و ۵۴۲ کیلومتر-باند چندین مرتبه برف‌روبی انجام شده و مجموعاً ۱۳ هزار و ۲۴۶ تن شن و نمک در سطح محورهای برف‌گیر استان مصرف شده است (مقدار میانگین سالانه کمتر از ۴هزار تن بوده است). در بازه زمانی یادشده در شهرستان های فراشبند، قیر و کارزین و زرین دشت بارش باران و در سایر شهرستان های حوزه این اداره کل بارش برف و باران وجود داشته است.

قائمی ادامه داد: علی رغم اینکه، در بسیاری از شهرستان‌ها میزان بارش‌ها کم سابقه بوده و همچنین بارش برف در برخی از مناطق همچون مناطق گدارپنبه و فورگ در حوزه شهرستان داراب نیز بی‌سابقه بوده است، هیچ انسداد محوری وجود ندارد و تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان به صورت ایمن برقرار است.

وی با بیان اینکه طول محدوده‌های برف‌گیر استان در سال جاری ۱۱ هزار و ۶۶۷ کیلومتر بوده که با برنامه‌ریزی و آمادگی کامل نیروهای راهداری، تردد ایمن در این محورها برقرار شده است، گفت: ۱۳۰۰ هزار راهدار در استان فارس طی عملیات زمستانی به نگهداری از راه‌های استان و برقراری تردد ایمن پرداختند که بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین راهداری در قالب ۸۲ اکیپ به‌صورت مستمر درگیر عملیات هستند.

‌معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان فارس تصریح کرد: در اثر شرایط جوی، علاوه بر وجود مه و کولاک و یخ زدگی، چندین مرتبه ریزش کوه و فرونشست زمین در محورهای استان به وقوع پیوست که با حضور به‌موقع راهداران، عملیات پاکسازی در کوتاه‌ترین زمان انجام و پس از عملیات ایمن سازی تردد مسیرها بازگشایی شد همچنین در بازه زمانی یادشده راهداران فارس با حضور شبانه روزی در محورهای مواصلاتی، به مسافران خدماتی همچون بستن زنجیر چرخ، رهاسازی وسایل نقلیه گرفتار در برف، توزیع مواد غذایی، سوخت رسانی اضطراری و اسکان مسافران (در ۷۰ راهدارخانه) ارائه داده اند.

‌این مقام مسئول همچنین با اشاره به اینکه در بازه زمانی مذکور هیچ‌گونه ریزش بهمن در محورهای اصلی استان گزارش نشده است، تأکید کرد: با تمهیدات لازم و آماده سازی تجهیزات راهداری، اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر راه‌ها و آمادگی کامل اکیپ‌های راهداری، نقش مهمی در حفظ ایمنی و پایداری تردد در محورهای مواصلاتی استان فارس داشته است.