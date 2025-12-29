  1. استانها
تمامی محورهای مواصلاتی فارس، باز و تردد در جریان است

شیراز- رئیس مرکز مدیریت راه‌ های فارس با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی استان، باز و تردد در جریان است، گفت: در حال حاضر کولاک در محور بوانات به صفاشهر در گردنه میدان گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی با بیان اینکه تمامی محورهای مواصلاتی فارس، باز و تردد در جریان است گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش‌های اعلام شده از همکاران راهداری مستقر در مسیرها، در حال حاضر شاهد بارش باران در محور منتهی به فراشبند هستیم.

وی با اشاره مه گرفتگی در محورهای منتهی به تنگ ابوالحیات و جاده جدید کازرون خبر داد و افزود: در محور بوانات به صفاشهر، گردنه میدان کولاک گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس گفت: سایر جاده‌های استان نیمه ابری تا تمام ابری همراه با وزش باد هستند و تردد در تمامی محورهای استان به صورت عادی و روان برقرار است.

بنایی با اشاره به شرایط لغزنده سطح جاده‌ها از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، از سفرهای غیرضروری در محورهای مرتفع و برف‌گیر خودداری کرده و تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

