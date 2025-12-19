بنایی: ۳۴ محور مواصلاتی فارس درگیر برف و باران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امین بنایی با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی استان گفت: هم‌اکنون ۱۳ محور استان شاهد بارش برف و ۲۱ محور نیز با بارش باران مواجه هستند.

وی با استناد به اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارش راهداران مستقر در محورها ادامه داد: بارش برف در محورهای منتهی به اقلید، سپیدان، گردنه شول، خرم‌بید، گردنه کولی‌کش، گردنه شهیدآباد، بوانات، آباده، ایزدخواست، خسروشیرین، دشت ارژن به کازرون، دشت آزادگان و گردنه ملاخرنه گزارش شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس افزود: همچنین بارش باران در محورهای منتهی به شیراز، مرودشت، زرقان، سروستان، جهرم، خفر، کوار، داراب، استهبان، نی‌ریز، فسا، فیروزآباد، کازرون، فراشبند، قیروکارزین، رستم، نورآباد، کوه‌چنار، دشت ارژن، کامفیروز و بیضاء مشاهده می‌شود.

بنایی با بیان اینکه سایر محورهای مواصلاتی استان تمام‌ابری و همراه با وزش باد هستند، از رانندگان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت تردد، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های فارس همچنین با تأکید بر لغزندگی جاده‌ها، رعایت احتیاط کامل و توجه به توصیه‌های ایمنی را برای رانندگان ضروری دانست.