به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری صبح سه شنبه در حاشیه بازدید از محور شیراز-سپیدان و نقاط حادثه‌خیز این مسیر، از روند موفقیت‌آمیز اجرای طرح‌های ایمن‌سازی در جاده‌های استان فارس خبر داد و گفت: ۹۴ نقطه حادثه‌خیز شناسایی‌شده در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تلاش راهداران استان به‌طور کامل رفع شده است.

وی ادامه داد: در ادامه اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی، ۴۱ نقطه پرخطر جدید در سال ۱۴۰۴ شناسایی شده که تاکنون ۲۱ نقطه به‌صورت کامل ایمن‌سازی شده و عملیات اجرایی در ۱۶ مقطع دیگر در حال انجام است که امیدواریم تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به برنامه‌ریزی‌های پیش‌رو افزود: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید برای سال آینده شناسایی شده که رفع این نقاط می‌تواند شرایط ایمنی محورهای استان را به سطح استاندارد نزدیک‌تر کند.

امیری در خصوص وضعیت ایمنی جاده‌های فارس گفت: اگر شاخص‌ها بر اساس معیار «میلیون تردد در مسافت ۱۰۰ کیلومتر» سنجیده شود، استان فارس در حال حاضر رتبه ششم کشور را در حوزه ایمنی جاده‌ای دارد، اما این رتبه به معنای رضایت‌بخش بودن شرایط نیست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد در محورهای استان، لازم است روند ارتقای ایمنی با جدیت بیشتری دنبال شود تا از بروز حوادث رانندگی و خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.