هشدار رسانه اسرائیلی درباره تبعات تجاوز نظامی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سایت اسرائیلی وای نت نیوز اعتراف کرد که هر حمله احتمالی علیه ایران می تواند تنش های منطقه ای گسترده ای را ایجاد کند که شامل تشدید درگیری ها خواهد بود.

در این گزارش آمده است، این تنش ها، افزایش قیمت نفت، احتمال مداخله طرف های منطقه ای جدید، گسترش دایره پاسخ متقابل و بازترسیم نقشه های نفوذ سیاسی و نظامی را شامل می شود.

رویترز نیز هشدار داد که هر حمله علیه ایران می تواند به یک جنگ فراگیر تبدیل شود و ایران را به سمت یک واکنش قدرتمند علیه پایگاه ها و شرکای آمریکا در منطقه سوق دهد.

گزارش پایگاه های اقتصادی نیز حاکی از آن است که بازارهای جهانی نفت به سرعت به هر تحولی در این خصوص واکنش نشان می دهند به طوری که در جریان تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران قیمت نفت به صورت محسوسی افزایش پیدا کرد.