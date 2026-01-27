کاهش دما و افزایش مصرف گاز در ایلام؛ فشار بر شبکه بیشتر شد

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: استان ایلام این روزها شاهد هجوم موجی سرد و کم‌سابقه از هوای یخ‌زده بوده، به طوری که کاهش چشمگیر دما، زندگی روزمره و معیشت شهروندان را تحت تأثیر مستقیم خود قرار داده است.

این افت محسوس دمای هوا که بر اساس اعلام مراجع هواشناسی، تداوم نیز خواهد داشت، موجب افزایش تصاعدی و بی‌سابقه مصرف گاز طبیعی در بخش‌های خانگی، تجاری و حتی صنعتی این خطه شده است.

در چنین شرایطی، شبکه توزیع گاز با حداکثر ظرفیت خود در حال کار است تا نیاز گرمایشی جمعیت استان را تأمین نماید، اما فشار وارده بر این شبکه به حدی بوده که هرگونه مصرف غیرضروری و خارج از الگوی تعیین شده، می‌تواند اختلال در سرویس‌دهی و افت فشار را به دنبال داشته باشد.

از این رو، لزوم رعایت دقیق الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف سوخت به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و یک تکلیف همگانی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

باید گفت، صرفه‌جویی در مصرف گاز تنها به معنای کاهش هزینه‌های خانوار نیست، بلکه امری حیاتی برای حفظ پایداری شبکه سراسری، تضمین تداوم عرضه گاز به تمامی مشترکان و عبور ایمن از پیک سرمای فعلی است.

هم‌اکنون، تنها عزم جزم‌شده و مسئولیت‌پذیری آگاهانه تک‌تک آحاد جامعه است که می‌تواند کلید گشاینده قفل این دوره بحرانی باشد؛ زیرا هر شهروند به‌مثابه حلقه‌ای ارزشمند و تأثیرگذار در زنجیره تأمین امنیت انرژی استان عمل می‌کند و انتخاب‌های هوشمندانه روزمره هر خانواده، از تنظیم دمای متعادل و رعایت اصول گرمایش بهینه تا صرف‌نظر کردن از مصارف حاشیه‌ای و زائد در تلفیق با یکدیگر، به حرکتی عظیم و سرنوشت‌ساز برای کاهش فشار بر پیکره شبکه و تضمین جریان پایدار و بی‌وقفهٔ گاز تبدیل خواهد شد.

مصرف گاز در ایلام از ۵ میلیون متر مکعب در روز فراتر رفت

سرپرست شرکت گاز استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام امسال شاهد یک موج سرما بی‌سابقه بوده که زندگی روزمره ساکنانش را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار داده است.

علی سلیمانی با بیان اینکه در بسیاری از شهرها و روستاها، دمای هوا به شدت کاهش یافته، افزود: این کاهش دما، سرمای شدیدی را به همراه داشته که برای سالمندان، کودکان و افراد کم‌توان جسمی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر اینکه مصرف گاز در استان از ۵ میلیون متر مکعب در روز فراتر رفته گفت: این افزایش بی‌سابقه مصرف، فشار زیادی بر شبکه گازرسانی وارد کرده و پایداری این شبکه نیازمند مشارکت بیشتر مردم است.

سلیمانی همچنین به شرایط دشوار در استان‌های شمالی و شمال شرقی کشور اشاره کرد و گفت: در استان‌های شمالی و شمال شرق، شرایط بسیار سختی را تجربه می‌کنیم؛ به طوری که ۱۱ شهرستان متأثر از قطعی گاز هستند و فشار شبکه در این مناطق به نزدیک هشتاد پن (واحد اندازه‌گیری فشار) رسیده است.

سرپرست شرکت گاز ایلام افزود: این رسالت همه ماست که صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به عنوان یک وظیفه تلقی کنیم و با رعایت نکات ایمنی و کاهش استفاده از وسایل گرمایشی، به حفظ پایداری شبکه گازرسانی کمک کنیم. ایشان در پایان بر آمادگی کامل شرکت گاز برای ارائه خدمات و رفع مشکلات احتمالی تاکید کرد و گفت: سرمای هوا، یادآور اهمیت آمادگی و همدلی در برابر چالش‌های طبیعی است.

لزوم آمادگی برای کاهش دما در استان ایلام

کارشناس هواشناسی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم آمادگی برای کاهش دما، به شهروندان توصیه کرد: هموطنان گرامی، با توجه به کاهش دما و احتمال بارش، نسبت به تجهیز خودروهای خود و استفاده از پوشش‌های گرمایشی مناسب اقدام فرمایند؛ همچنین، رانندگان در صورت تردد در جاده‌های کوهستانی و مناطق مستعد لغزندگی، احتیاط بیشتری به خرج دهند.

ساسان رستمی همچنین در مورد مصرف بهینه گاز، اظهار داشت: با توجه به فصل سرما و افزایش مصرف گاز، هم استانی‌های عزیز می‌توانند با رعایت صرفه‌جویی در مصرف گاز و انجام اقدامات لازم برای عایق‌بندی منازل، نقش مؤثری در تنظیم و پایداری شبکه گازرسانی داشته باشند.

وی در پایان گفت: رعایت صرفه جویی در مصرف گاز نه تنها به حفظ منابع کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات احتمالی در آینده نیز جلوگیری به عمل می‌آید.

مقابله با چالش‌های فصل سرما تنها در سایه همکاری زنجیره‌واری بین تمام اجزای جامعه امکان‌پذیر است؛ ادارات با عمل به وظایف نظارتی و الگوسازی، و مردم با مسئولیت‌پذیری و مصرف منطقی، می‌توانند از یک بحران احتمالی جلوگیری کنند.

این همگامی نه‌تنها امنیت انرژی کشور را در فصل سرما تضمین می‌کند، بلکه نمادی از بلوغ اجتماعی و مدیریت جمعی در مواجهه با چالش‌ها خواهد بود.