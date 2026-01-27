حجتالاسلام مهدی دادآفرین در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تبیین ابعاد حوادث اخیر و با هدف گفتوگوی مستقیم و مسئلهمحور با افراد درگیر در اغتشاشات، سلسله نشستهای تبیینی با زندانیان مرتبط با آشوبها و فتنه اخیر استان یزد، برگزار شد.
وی گفت: این نشستها با هماهنگی و پیگیری حضرت آیتالله سید محمدکاظم مدرسی و با همکاری مسئولان زندان و دستگاه قضایی استان یزد شکل گرفت و زمینه لازم برای حضور مبلغین و مبلغان توانمند در فضای زندان فراهم شد.
دادآفرین گفت: در این برنامه، پس از برگزاری جلسه مشترک و گفتوگوی اولیه، مبلغین و مبلغان با حضور در بندهای زندان، به استماع مستقیم سخنان، دغدغهها و روایتهای زندانیان پرداختند.
وی گفت: محور اصلی این نشستها، شناخت دقیق «فضای میدان»، بررسی ریشههای فکری، اجتماعی و ذهنی حضور برخی افراد در اغتشاشات و واکاوی عوامل مؤثر در شکلگیری این رفتارها بود.
وی ادامه داد: آنچه این نشست را از برنامههای مشابه متمایز میسازد، رویکرد گفتوگو محور و تحلیلی آن است؛ رویکردی که بهجای مواجهه سطحی، تلاش دارد با شنیدن بیواسطه سخنان افراد، به درک عمیقتری از مشکلات اصلی و زمینههای تصمیمگیری آنان برسد. در این چارچوب، تبیین شرایط واقعی میدان، بازخوانی فضای رسانهای و تحلیل نحوه اثرگذاری جریانهای معاند، از محورهای اصلی گفتوگوها بوده است.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، این نشستها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت. اعزام مبلغین برادر از سوی مؤسسه خطابه امیر بیان یزد و اعزام مبلغان خواهر توسط مؤسسه فرهنگ تبلیغی بشری انجام میشود.
وی گفت: دبیری، هماهنگی و راهبری کلان این طرح نیز بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی است که نقش محوری در انسجامبخشی و استمرار این برنامه ایفا میکند.
وی گفت: با تداوم گفتوگوهای صریح و مستدل، افرادی که به تعبیر خودشان شناخت دقیقی از فضای میدان نداشتهاند، بتوانند با واقعیتهای پشتپرده حوادث اخیر آشنا شوند و درک روشنی از نحوه بازی خوردن در زمین دشمن پیدا کنند.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: این مسیر، نهتنها گامی در جهت روشنگری فکری، بلکه تلاشی برای اصلاح نگرشها و بازگشت آگاهانه به مسیر صحیح اجتماعی و فرهنگی تلقی میشود.
