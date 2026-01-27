آتش کینه دشمنان بر پیکر ۱۱ حسینیه و مجموعه فرهنگی آموزشی در استان یزد

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقایع روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در این استان، اظهار کرد: اغتشاش گران با اقدام به تخریب و آتش‌سوزی در اماکن عمومی و مردمی، به زیرساخت‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی استان خسارت قابل‌توجهی وارد کرده‌اند.

وی گفت: متاسفانه مساجد، حسینیه‌ها، مصلی‌ها و حوزه‌های علمیه به عنوان مراکز اصلی فعالیت‌های دینی، فرهنگی و آموزشی هدف این تخریب‌ها قرار گرفته‌اند، نشان از عداوت و دشمنی این فرقه های ضاله با دین، قرآن، اسلام و انسانیت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با اشاره به خساراتی که به مساجد و حسینیه‌ها در شهرستان‌های مختلف وارد شده است گفت: در شهر یزد، حسینیه ثارالله واقع در بلوار پاکنژاد و حسینیه امام خمینی در منطقه صفائیه، جنب پارک آزادگان، آسیب دیده‌اند.

صداقت گفت: همچنین در شهرستان ابرکوه، دفتر امام جمعه، حوزه علمیه برادران، حوزه علمیه خواهران و مصلای بزرگ شهر با خسارت مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: در شهرستان میبد، حوزه علمیه خواهران (سطح دو)، بخش‌هایی از مصلی و کل مجموعه دفتر امام جمعه دچار آسیب شده‌اند.

همچنین در شهرستان اردکان نیز شکسته شدن شیشه‌های مصلی و حوزه علمیه گزارش شده است.

صداقت خاطرنشان کرد: خوشبختانه برای مساجد و حسینیه‌ها در شهرستان‌های زارچ، بهاباد و بافق خسارت خاصی ثبت نشده و از گزند تخریب اغتشاشگران در امان ماندند.