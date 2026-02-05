به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی بعدازظهر پنجشنبه در جمع نیروهای امنیتی و انتظامی استان یزد با بیان اینکه ایران به برکت وجود نیروهای نظامی و انتظامی، از جمله پلیس، در زمره امن‌ترین کشورهای جهان قرار دارد، گفت: در این ایام پرمخاطره، این امنیت استوار را مدیون نیروهای مسلح هستیم.

وی با تقدیر از حافظان امنیت، به‌ویژه فرمانده انتظامی استان، اظهار داشت: امیدواریم حضور نیروهای امنیت‌ساز، تلاشگر، مخلص و قانع در عرصه‌های مختلف، برای نظام اسلامی و ملت ایران، همواره همراه با خدمت مستمر و موفقیت‌های روزافزون باشد.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان یزد با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های اخیر، تأکید کرد: در این روزهای پرآشوب، این امنیت پایدار را مرهون از خودگذشتگی و ایثار نیروهای مسلح هستیم که با فداکاری، شجاعت و ایثارگری، جلو توطئه‌های دشمن را گرفتند.

مدیر حوزه علمیه مدینه‌العلم کاظمیه یزد در پایان، با بیان اینکه ایران در شاخص‌های امنیتی به لطف وجود نیروهای نظامی و انتظامی، به ویژه پلیس، در جایگاه برتر جهانی قرار دارد، بیان کرد: ذره‌ذره این فداکاری‌ها، همچون ثواب شب قدر، پاداشی فراوان برای شما دارد.