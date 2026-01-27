هشدار عراق نسبت به افزایش تعداد اعضای داعش

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید الشطری رئیس سرویس اطلاعات عراق در گفتگو با واشنگتن پست هشدار داد که خطر تشکیلات تروریستی داعش در منطقه رو به افزایش است.

وی اضافه کرد: تعداد عناصر داعش بیشتر از آن چیزی است که از سوی شورای امنیت اعلام شد. پیشتر اعلام شده بود که تعداد عناصر داعش در سوریه و عراق سه هزار تن است.

الشطری تصریح کرد: این رشد سریع تعداد عناصر داعش بیانگر وخامت اوضاع امنیتی چه در عراق، چه در سوریه و چه در هر جای دیگر جهان است.

وی گفت: باید همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با احیای تشکیلات تروریستی مذکور تقویت شود.