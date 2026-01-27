به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلفیان صبح امروز سه شنبه در جلسه بررسی وضعیت احداث و بهره‌برداری تصفیه‌خانه‌های جدید آب شهر اهواز که با حضور علی بیرانوند، معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان و مدیران عامل و کارشناسان سازمان آب و برق استان و شرکت آب و فاضلاب خوزستان برگزار شد، گفت: مسئولان سازمان آب و برق و شرکت آبفای استان باید اهتمام ویژه‌ای نسبت به احداث و راه‌اندازی تصفیه‌خانه‌های جدید آب اهواز داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم تعامل و هم‌افزایی بین دستگاهی افزود: مشکلات این پروژه‌ها باید با نگاه کارشناسی برطرف شود.

خلفیان خاطرنشان کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه، دادستانی مرکز استان مکاتبات و پیگیری‌های لازم را برای تأمین اعتبار بازسازی تصفیه‌خانه آب شماره ۲ اهواز از سازمان برنامه و بودجه استان و شرکت آبفای کشور انجام خواهد داد.

علی بیرانوند، معاون پیشگیری از وقوع جرم و حقوق عامه دادستان مرکز استان، در این نشست بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های آبرسانی و رفع مشکلات آب شرب اهواز تأکید کرد.

در ادامه مدیران عامل و کارشناسان سازمان آب و برق استان و شرکت آب و فاضلاب خوزستان ضمن ارائه دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی خود، راهکارهای اجرایی و فنی برای تسریع در بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های جدید آب اهواز را مطرح کردند.