به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره تئاتر زندانهای استان هرمزگان با هدف توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری، کشف استعدادها و تقویت برنامههای اصلاحی و تربیتی به میزبانی زندان بندرعباس برگزار شد.
در این رویداد فرهنگی، گروههای نمایشی از زندانهای بندرعباس، رودان، میناب،بندرلنگه و کانون اصلاح و تربیت، به صورت حضوری و غیرحضوری در سه بخش مددجویان مرد، مددجویان زن و کارکنان به رقابت پرداختند.
بر اساس نتایج داوری، گروههای نمایشی زندان بندرعباس در هر سه بخش موفق به کسب عناوین برتر شدند و به عنوان نمایندگان استان برای حضور در بیستوسومین جشنواره تئاتر زندانهای کشور معرفی شدند.
گفتنی است، اجرای چنین برنامههایی نقش مؤثری در ارتقای روحیه، پرورش استعدادهای هنری و تحقق اهداف اصلاحی و تربیتی در زندانها دارد.
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