520 کانون فرهنگی هنری مساجد در هرمزگان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد پهلوانی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی گرامیداشت 18 اسفند سالروز تاسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد، عنوان کرد: با توجه به هشدارهای مقام معظم رهبری در رابطه با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 71 در قالب مصوبه شماره 302 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ماموریت داد تا ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد را تاسیس کند.

وی احیاء کارکردهای واقعی مسجد و مرزبانی از حوزه اندیشه و عقاید دینی جوانان در برابر هجمه های فرهنگی را ازجمله اهداف شکل گیری کانون های مساجد برشمرد و افزود: همزمان با تاسیس ستاد عالی در مرکز، دبیرخانه کانون های مساجد با هدف پیگیری ایجاد کانون و کتابخانه در جوار مساجد نیز در استان های سراسر کشور راه اندازی شد.

حجت الاسلام پهلوانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه پنجم توسعه باید 25 درصد از مساجد کشور دارای کانون فرهنگی هنری باشند، عنوان کرد: هم اینک بیش از 18 هزار کانون در مساجد کشور راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 520 کانون فرهنگی هنری، 126 کتابخانه مخزن دار، 120 کتابخانه باز، 24 کانون تخصصی و پنج خانه فرهنگ دیجیتال نیز در مساجد استان هرمزگان فعالیت دارند.

این مقام مسئول اظهار داشت: سهمیه امسال استان هرمزگان برای تاسیس کانون های فرهنگی هنری، 62 باب کانون بود که این سهمیه تکمیل شده و هنوز مساجد زیادی در استان متقاضی تاسیس کانون هستند.

حجت الاسلام پهلوانی از فعالیت کانون های فرهنگی هنری در مساجد دانشگاه ها، حوزه های علمیه و مراکز نظامی و حتی جزایر لارک، هنگام و ابوموسی این استان خبر داد و گفت: در صورتی که زندان های استان نیز شرایط لازم برای تاسیس کانون را داشته باشند این آمادگی در دبیرخانه استان وجود دارد تا در این مراکز نیز کانون راه اندازی کند.

وی اولویت راه اندازی کانون های فرهنگی هنری را در مناطق روستایی دانست و افزود: از مجموع 520 کانون در استان، 320 کانون در مساجد روستایی فعالیت می کنند.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان با اشاره به اجرای برنامه های متنوع در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد هرمزگان، بیان کرد: طرح تلاوت نور(قرائت روزانه یک صفحه قرآن در بین الصلاتین) در بیش از هزار و 100 مسجد این استان در حال برگزاری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه های اجرا شده توسط دبیرخانه کانون های مساجد استان هرمزگان در سطح ملی و بین المللی اشاره کرد و گفت: برگزاری سه دوره کنگره بین المللی امام سجاد(ع) با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی و برنامه های متنوع و تاثیرگذار جنبی آن، برگزاری دو دوره همایش سفیران ولایت در مشهد و قم، دو دوره جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور و دومین همایش کریمه اهل بیت(س) از شاخص ترین برنامه هایی می باشد که این استان را متمایز کرده است.

پهلوانی افزود: در سال جاری سه تن از مراجع عظام تقلید برای همایش سفیران ولایت 2، سومین کنگره بین المللی امام سجاد(ع) و دومین همایش کریمه اهل بیت(ع) پیام صادر فرمودند که تحقق چنین مهمی در استان هرمزگان بی سابقه بوده است.

وی در ادامه، کمبود امام جماعت و عدم وجود فضا برای تاسیس کانون را ازجمله مشکلات فراروی توسعه کانون های فرهنگی هنری در مساجد استان دانست و بیان کرد: نداشتن ساختمان مستقل از مشکلات جدی دبیرخانه کانون های مساجد هرمزگان است.

مسئول دبیرخانه کانون های مساجد استان هرمزگان ادامه داد: کلنگ احداث دبیرخانه توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت زده شد و یک میلیارد ریال اعتبار از سوی استانداری هرمزگان برای احداث آن به مسکن و شهرسازی پرداخت شد که تنها کار بتن ریزی آن انجام شده و به دلیل نبود اعتبار روند ساخت این پروژه متوقف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: در سال جاری 2 میلیارد و 80 میلیون ریال تحت عنوان سرانه به حساب کانون های فرهنگی هنری مساجد استان واریز و طی همین مدت نیز 2 میلیارد و 200 میلیون ریال تجهیزات خریداری و به کانون ها اهدا شد.

پهلوانی در ادامه به برنامه های گرامیداشت 18 اسفند اشاره کرد و گفت: همایش تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد شرق استان ساعت 15 امروز همزمان با مراسم افتتاحیه جشنواره سرود و تئاتر مساجد با حضور معاون فرهنگی هنری ستاد عالی در فرهنگسرای شهید بهشتی میناب برگزار می شود.

وی افزود: همایش به سوی نور با موضوع "مسجد و نماز جماعت اول وقت" همراه با مراسم تجلیل از برگزار کنندگان دومین جشنواره سراسری سرود رضوی روستاهای کشور نیز ساعت 18:30 در حسینیه امام رضا(ع) روستای کردر شهرستان میناب از سوی کانون فرهنگی هنری امام المنتظر(عج) برگزار خواهد شد.

پهلوانی، برگزاری محفل انس با قرآن با حضور حمیر شاکرزاده قاری بین المللی، احمد دباغ حافظ کل قرآن کریم و قاری نوجوان شبکه قرآن در کانون فرهنگی هنری موعود روستای روتان شهرستان سیریک را یکی دیگر از برنامه های گرامیداشت 18 اسفند برشمرد و اضافه کرد: حجت الاسلام مرسلی مشاور دفتر مقام معظم رهبری در این مراسم به ایراد سخن می پردازد و از کتاب " بایدها و نبایدهای فرهنگی" اثر کیومرث افضلی مدیرمسئول کانون بعثت روستای کرپان شهرستان سیریک نیز رونمایی می شود.

وی ادامه داد: مراسم تجلیل از فعالان فرهنگی مساجد غرب استان نیز 17 اسفند ساعت 10 صبح در حوزه علمیه اهل بیت (ع) شهرستان بندرلنگه برگزار خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس کانون ها و تجلیل از 120 نفر از فعالان فرهنگی مساجد شهرستان بندرعباس نیز ساعت 18 و 30 دقیقه روز 18 اسفند با همکاری سپاه امام سجاد (ع) و با هدف تجلی و نماد پاسخگویی و لبیک به سخنان مقام معظم رهبری پیرامون فعال نمودن کانون ها با همکاری بسیج در حسینیه عاشقان ثارالله بندرعباس برگزار می شود.

وی افزود: نظیر چنین مراسمی 19 اسفند ماه جاری نیز با حضور اعضای کانون های فرهنگی هنری شهرستان قشم در دفتر امام جمعه این شهر برگزار خواهد شد.