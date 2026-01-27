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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

امیر ایرانی: خلیج‌همیشه‌فارس دروازه اقتدار ملی است

امیر ایرانی: خلیج‌همیشه‌فارس دروازه اقتدار ملی است

بندرعباس- فرمانده نیروی دریایی ارتش با مقایسه شرایط دشوار دهه ۶۰ و امروز، بر ضرورت وحدت و انسجام برای عبور از وضعیت فعلی تأکید کرد و گفت: پهنه آبی خلیج‌فارس دروازه اقتدار ملی است.


به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر سه شنبه در کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی در بندرعباس با اشاره به شرایط دشوار دهه ۶۰ و مقایسه آن با امروز، بر ضرورت وحدت و انسجام برای عبور از وضعیت فعلی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در دهه شصت شرایط بسیار سخت‌تر از امروز بود، گفت: جمعیت کشور یک‌سوم امروز و درگیر جنگ تحمیلی بودیم. در مرزها درگیری داشتیم و منافقین عملیات‌های تروریستی انجام می‌دادند. امروز شرایط بهتری داریم و حتماً با وحدت و انسجام از این وضعیت عبور خواهیم کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: جامعه علمی، نظامی و سیاسی امروز در کنار هم گرد آمده‌اند. من خلیج‌فارس را اقیانوس می‌نامم زیرا این نام از ۹ هزار سال پیش در اسناد ثبت شده است. حتی همان افرادی که زیاده‌گویی کردند و خواستند نام این خلیج را تغییر دهند، قدمت نام خلیج‌فارس را ۶ هزار سال عنوان کردند.

امیر ایرانی، خلیج‌فارس را پهنه‌ای دانست که همواره در طول تاریخ مورد هجمه واقع شده و بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تأمین می‌کند.

وی با اشاره به تجهیزات نظامی دشمن در منطقه گفت: تجهیزاتی که دشمن وارد خلیج‌فارس کرده است، تجهیزات اقیانوسی می‌باشد و در دریای خلیج‌فارس و عمان کاربرد ندارد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تحول نگرش در حوزه دریا اظهار داشت: تا قبل از انقلاب و حتی دو دهه قبل، نگاه ما فقط ژئوپولتیک بود اما امروزه ژئواستراتژیک، ژئواکونومی و ژئوکالچر نیز اضافه شده است.

وی با اشاره به تداوم فعالیت‌های دریایی علی‌رغم تمام درگیری‌ها بیان کرد: ما هرگز دریا را رها نکردیم و تا امروز ۱۳ رویداد بین‌المللی را پشت سر گذاشتیم که برخی در بندرعباس برگزار شده است. در یک رزمایش بزرگ در آفریقای جنوبی شرکت کردیم. ایران کشور بزرگی است و به نمایندگی از مردم در این رویدادها شرکت کرده‌ایم و تاکنون پرچم ایران بالا بوده است.

امیر دریا دار شهرام ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد دریامحور اشاره و اظهار داشت: تقریباً صد فروند شناور ایرانی تحت اسکورت هستند و تمرکز ما بر این است که شناورهای ایرانی در امنیت باشند. اما این امر ساده نبود؛ زیرا دو فروند شناور ما را توقیف کردند و ما گوش دشمن را گرفتیم و شناورهای خود را پس گرفتیم.

کد مطلب 6733242

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