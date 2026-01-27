به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر سه شنبه در کنفرانس بینالمللی اقیانوسشناسی در بندرعباس با اشاره به شرایط دشوار دهه ۶۰ و مقایسه آن با امروز، بر ضرورت وحدت و انسجام برای عبور از وضعیت فعلی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در دهه شصت شرایط بسیار سختتر از امروز بود، گفت: جمعیت کشور یکسوم امروز و درگیر جنگ تحمیلی بودیم. در مرزها درگیری داشتیم و منافقین عملیاتهای تروریستی انجام میدادند. امروز شرایط بهتری داریم و حتماً با وحدت و انسجام از این وضعیت عبور خواهیم کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: جامعه علمی، نظامی و سیاسی امروز در کنار هم گرد آمدهاند. من خلیجفارس را اقیانوس مینامم زیرا این نام از ۹ هزار سال پیش در اسناد ثبت شده است. حتی همان افرادی که زیادهگویی کردند و خواستند نام این خلیج را تغییر دهند، قدمت نام خلیجفارس را ۶ هزار سال عنوان کردند.
امیر ایرانی، خلیجفارس را پهنهای دانست که همواره در طول تاریخ مورد هجمه واقع شده و بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تأمین میکند.
وی با اشاره به تجهیزات نظامی دشمن در منطقه گفت: تجهیزاتی که دشمن وارد خلیجفارس کرده است، تجهیزات اقیانوسی میباشد و در دریای خلیجفارس و عمان کاربرد ندارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به تحول نگرش در حوزه دریا اظهار داشت: تا قبل از انقلاب و حتی دو دهه قبل، نگاه ما فقط ژئوپولتیک بود اما امروزه ژئواستراتژیک، ژئواکونومی و ژئوکالچر نیز اضافه شده است.
وی با اشاره به تداوم فعالیتهای دریایی علیرغم تمام درگیریها بیان کرد: ما هرگز دریا را رها نکردیم و تا امروز ۱۳ رویداد بینالمللی را پشت سر گذاشتیم که برخی در بندرعباس برگزار شده است. در یک رزمایش بزرگ در آفریقای جنوبی شرکت کردیم. ایران کشور بزرگی است و به نمایندگی از مردم در این رویدادها شرکت کردهایم و تاکنون پرچم ایران بالا بوده است.
امیر دریا دار شهرام ایرانی در بخش دیگری از سخنان خود به اقتصاد دریامحور اشاره و اظهار داشت: تقریباً صد فروند شناور ایرانی تحت اسکورت هستند و تمرکز ما بر این است که شناورهای ایرانی در امنیت باشند. اما این امر ساده نبود؛ زیرا دو فروند شناور ما را توقیف کردند و ما گوش دشمن را گرفتیم و شناورهای خود را پس گرفتیم.
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