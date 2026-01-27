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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

برتری پالایش نفت و الماس کویر در هفته دوم لیگ برتر اسکواش

برتری پالایش نفت و الماس کویر در هفته دوم لیگ برتر اسکواش

تیم‌های پالایش نفت آبادان و الماس کویر موفق شدند حریفان خود را در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر اسکواش آقایان مغلوب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر اسکواش آقایان در مجموعه ورزشی انتقلاب برگزار شد و تیم‌های پالایش نفت آبادان، کاره تهران، الماس کویر و کاره تهران موفق شدند برابر حریفان به برتری دست پیدا کنند.

در هفته دوم نیز تیم‌های پالایش نفت آبادان و الماس کویر نیز موفق شدند دومین برتری خود را کسب کنند.

نتایج کامل هفته دوم به شرح زیر است:

*پالایش نفت آبادان ۲ - الماس کویر حدید یک

*ملوان تهران صفر - کاره تهران ۳

*الماس کویر۳ - ملوان صفر

*کاره تهران۲ - مناطق نفت خیز یک

*پالایش نفت آبادان ۳ - ملوان تهران صفر

*الماس کویر ۳ - مناطق نفت خیز جنوب صفر

کد مطلب 6733345

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