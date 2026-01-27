برتری پالایش نفت و الماس کویر در هفته دوم لیگ برتر اسکواش

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر اسکواش آقایان در مجموعه ورزشی انتقلاب برگزار شد و تیم‌های پالایش نفت آبادان، کاره تهران، الماس کویر و کاره تهران موفق شدند برابر حریفان به برتری دست پیدا کنند.

در هفته دوم نیز تیم‌های پالایش نفت آبادان و الماس کویر نیز موفق شدند دومین برتری خود را کسب کنند.

نتایج کامل هفته دوم به شرح زیر است:

*پالایش نفت آبادان ۲ - الماس کویر حدید یک

*ملوان تهران صفر - کاره تهران ۳

*الماس کویر۳ - ملوان صفر

*کاره تهران۲ - مناطق نفت خیز یک

*پالایش نفت آبادان ۳ - ملوان تهران صفر

*الماس کویر ۳ - مناطق نفت خیز جنوب صفر