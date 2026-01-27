به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو، ظهر سه شنبه در قرارگاه خبری فجرضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک تقارن اعیاد شعبانیه با دهه مبارک فجر، از تدارک و اجرای حدود ۲۰۰ برنامه کوچک و بزرگ در سطح استان خبر داد.
وی با اشاره به نقش اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهعنوان دبیر کمیته کارگری دهه فجر اظهار کرد: این برنامهها با مشارکت مجموعه دستگاهها و نهادهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله تأمین اجتماعی، بانک ها، فنی و حرفهای، بهزیستی، صندوقهای بازنشستگی و تشکلهای کارگری و بازنشستگی در سطح استان گلستان اجرا خواهد شد.
هلاکو از برگزاری یک برنامه شاخص با عنوان «یادواره شهدای کارگری» خبر داد و افزود: این مراسم برای نخستینبار در سطح استان گلستان و به همت جامعه کارگری، روز سیزدهم بهمنماه در شهرستان علیآباد کتول و در محل شرکت خاوردشت برگزار میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین جشنواره تعاونیهای برتر استان را از دیگر برنامههای مهم دهه فجر دانست و گفت: ۱۴ تعاونی برتر استان که بر اساس ارزیابیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدهاند، در این جشنواره مورد تجلیل قرار خواهند گرفت که زمان و مکان برگزاری آن متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
وی برگزاری نشستهای جهاد تبیین و امیدآفرینی در واحدهای تولیدی، همایش کسبوکار و سرمایهگذاری برای تولید و مراسم جشنهای پیروزی انقلاب در واحدهای کارگری و شهرستانها را از دیگر برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد.
هلاکو با اشاره به برنامههای اشتغالزایی استان اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته، هفت طرح منطقهای متناسب با ظرفیتها و مزیتهای بومی شهرستانهای گلستان تدوین و در قالب یک کتابچه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است که میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها باشد.
وی با بیان اینکه بازگشت به مشاغل ریشهدار و بومی میتواند اشتغالزایی را تسهیل کند، به طرحهایی نظیر پرورش کرم ابریشم در مینودشت و رامیان، کشت زعفران، کارگاههای رنگرزی، فرآوری دوغ شتر در مناطق شمالی استان و حمایت از تولیدات خانگی و پوشاک اشاره کرد و افزود: هدف ما این است که ارزش افزوده تولیدات در خود استان باقی بماند و منجر به افزایش درآمد جامعه کارگری شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین از پیگیری حل مشکل مشاغل سخت و زیانآور بهویژه در معادن استان خبر داد و گفت: با برگزاری جلسات مشترک با سازمان تأمین اجتماعی، امیدواریم این مطالبه دیرینه جامعه کارگری در ایام دهه فجر به نتیجه برسد.
هلاکو اظهار کرد: مجموعه این برنامهها با هدف امیدآفرینی، حمایت از تولید، تقویت سرمایهگذاری و ارتقای معیشت جامعه کارگری و مردم استان گلستان اجرا خواهد شد.
نظر شما