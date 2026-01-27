پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران که برای شرکت در بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ در کویت حضور داشت، با انجام ۶ بازی و کسب ۳ برد و ۳ باخت، به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

ایران که در مرحله اول این مسابقات در گروهی دشوار با عربستان، ژاپن و استرالیا حضور داشت، با وجود غلبه بر استرالیا و دو باخت نزدیک به عربستان و ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.

در مرحله بعدی این رقابت‌ها ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند هند و دوباره استرالیا را از پیش رو بردارند و در گام پایانی، در شرایطی که مصدومیت‌ها و سرماخوردگی بازیکنان گریبان شاگردان رافائل کاستیلو را گرفته بود، نتیجه را به چین واگذار کردند.

تیم ملی هندبال ایران طبق برنامه می‌بایست امروز برای تعیین جایگاه نهایی عنوان یازدهم و دوازدهمی خود رو در روی تیم ملی اردن قرار می‌گرفت، اما به دلیل وجود مصدومان پرتعداد و همچنین سرماخوردگی شدید تعداد قابل توجهی از بازیکنان، با درخواست تیم ایران و موافقت کنفدراسیون هندبال آسیا این دیدار لغو و اعضای تیم ملی به کشور بازگشتند.