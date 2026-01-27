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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

هندبال قهرمانی مردان آسیا - کویت

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

پایان کار تیم هندبال مردان ایران با انصراف از بازی با اردن

تیم ملی هندبال ایران با انجام شش بازی به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران که برای شرکت در بیست و دومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ در کویت حضور داشت، با انجام ۶ بازی و کسب ۳ برد و ۳ باخت، به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

ایران که در مرحله اول این مسابقات در گروهی دشوار با عربستان، ژاپن و استرالیا حضور داشت، با وجود غلبه بر استرالیا و دو باخت نزدیک به عربستان و ژاپن در جایگاه سوم قرار گرفت.

در مرحله بعدی این رقابت‌ها ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند هند و دوباره استرالیا را از پیش رو بردارند و در گام پایانی، در شرایطی که مصدومیت‌ها و سرماخوردگی بازیکنان گریبان شاگردان رافائل کاستیلو را گرفته بود، نتیجه را به چین واگذار کردند.

تیم ملی هندبال ایران طبق برنامه می‌بایست امروز برای تعیین جایگاه نهایی عنوان یازدهم و دوازدهمی خود رو در روی تیم ملی اردن قرار می‌گرفت، اما به دلیل وجود مصدومان پرتعداد و همچنین سرماخوردگی شدید تعداد قابل توجهی از بازیکنان، با درخواست تیم ایران و موافقت کنفدراسیون هندبال آسیا این دیدار لغو و اعضای تیم ملی به کشور بازگشتند.

کد مطلب 6733437

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