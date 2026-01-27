پاکدل: در قرعه کشی خوش شانس نبودیم/ دنبال بهانه و توجیه نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران با موافقت کنفدراسیون هندبال آسیا بازی آخر خود را در بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی آسیا برگزار نکرد و تنها با شش بازی شامل سه برد و سه باخت به کار خود در این رویداد پایان داد. ایران امروز در بازی نهایی خود برای کسب عنوان یازدهمی برابر اردن بازی داشت که این دیدار برگزار نشد و تیم ملی به ایران بازگشت.

سایت فدراسیون هندبال با پایان یافتن حضور تیم ملی در رقابت های قهرمانی آسیا، گفتگویی را از علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان منتشر کرد.

از بین سه گزینه نهایی به رافائل رسیدیم

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در خصوص انتخاب رافائل کاستیلو اسپانیایی به عنوان سرمربی تیم مردان گفت: ما از سال گذشته برنامه ریزی برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا را آغاز کردیم و سه گزینه خارجی برای هدایت تیم ملی داشتیم. برای استخدام مربی خارجی هم هیچ مشکل و محدودیت مالی نداشتیم و اتفاقا وزارت ورزش و جوانان و شخص آقای دنیامالی هم حمایت خوبی از فدراسیون در این زمینه داشت. البته دو گزینه اول به جز رافائل کاستیلو به دلایل مختلف حاضر به امضای قرار نشدند و در نهایت ما رافائل را که تنها مقام سوم تاریخ هندبال ایران در سال ۲۰۱۴ با سرمربیگری او در مسابقات قهرمانی آسیا به دست آمده را به عنوان سرمربی تیم ملی معرفی کردیم.

وی بیان داشت: همانطور که گفتم شاید مربیان دیگری در اولویت بودند که به خاطر تبلیغات سوء رسانه های معاند حتی با وجود امضای قرارداد به کشور ما نیامدند. هندبال ما در تاریخ دو بار به مسابقات جهانی صعود کرده که یک بار در سال ۲۰۱۴ با هدایت رافائل بوده و یک بار هم سال ۲۰۲۲ در دوره مدیریت این فدراسیون رقم خورده، به همین خاطر رافائل کاستیلو گزینه خوبی برای تیم ملی ایران محسوب می شد.

بازی های تدارکاتی تیم ملی کم سابقه بود

پاکدل خاطرنشان کرد: از سال گذشته تمام خواسته های سرمربی اسپانیایی تیم ملی توسط فدراسیون تامین شد. دو تورنمنت تدارکاتی رفت و برگشت با عراق، برگزاری تورنمنت شیراز با حضور تیم های روسیه، بلاروس و چین، اعزام به تورنمنت تونس، برگزاری دو بازی تدارکاتی با بحرین و اعزام به تورنمنت اسپانیا و رویارویی با بهترین تیم های دنیا در این تورنمنت در کنار اردوهای داخلی تیم ملی باعث شد تا تیم ملی با بهترین شرایط ممکن راهی کویت شود. به اذعان خیلی از کارشناسان شاید این تدارکات برای تیم ملی در طول تاریخ هندبال کم سابقه بوده باشد.

در سخت ترین گروه ممکن قرار گرفتیم

رئیس فدراسیون هندبال قرعه تیم ایران را ددر مسابقات قهرمانی آسیا سخت توصیف کرد و گفت: در قرعه کشی مسابقات هم اصلا خوش شانس نبودیم و در سخت ترین گروه ممکن قرار گرفتیم. آماده ترین تیم عربستان در سال های اخیر که نایب قهرمان کشورهای اسلامی شد و در این مسابقات هم بحرین و ژاپن را شکست داد، مقابل ما قرار گرفت. از سوی دیگر ژاپن که نایب قهرمان دوره قبلی و تنها تیم آسیایی حاضر در المپیک پاریس بود، در گروه ما قرار داشت و همین باعث شد تا همه کارشناسان این گروه را گروه مرگ مسابقات بدانند.

وی تاکید کرد: در هیچ کدام از چند دوره گذشته، در چنین گروه سختی نبودیم. با این وجود تلاش فدراسیون، کادرفنی و بازیکنان برای صعود به دور بعدی بود. از سوی دیگر مشکلاتی در اعزام تعدادی از اعضای تیم به کویت که مشکل خروج داشتند و نتوانسته بودند به اسپانیا بروند به خاطر شرایط پروازی به وجود آمد. به خاطر لغو شدن پروازها به کویت مجبور شدیم چهار بازیکن را که به خاطر مشکلات ذکر شده از طریق مرز زمینی به کویت برسانیم که این اتفاق باعث شد آن ها به بازی اول نرسند و دست مربی تیم در برخی پست ها خالی شد.

پاکدل خاطرنشان کرد: ضمن اینکه در اردوی اسپانیا دو نفر از بازیکنان کلیدی تیم به دلیل مشکلات انضباطی ای که به وجود آورده بودند، توسط سرمربی تیم ملی خط خوردند و به ایران بازگردانده شدند که البته حتما کمیته انضباطی فدراسیون تصمیم لازم را برای آن ها خواهد گرفت و حتما با آن ها برخورد خواهیم کرد چرا که به تیم ملی ضربه زدند.

شوک بدی قبل از بازی عربستان به تیم وارد شد

وی ادامه داد: قبل از بازی اول مقابل عربستان هم اتفاقی افتاد که یک شوک بزرگ به تیم وارد کرد. عدم حضور به موقع سرپرست تیم و تاخیر چند دقیقه ای برای ارائه لیست ۱۶ نفره و البته کارشکنی مسئول فنی مسابقات که اقدام به حذف غیرقانونی کاپیتان و مهره تاثیرگذار تیم ایران یعنی سیدعلیرضا موسوی کرده بود، باعث شد علی رغم پیگیری های صورت گرفته، متاسفانه به این بازیکن اجازه بازی ندهند. همین موضوع شوک بزرگی به تیم بود و باعث شد تفکرات و برنامه های کادرفنی به هم بریزد. البته شکایت خود را به کنفدراسیون آسیا و سایر مراجع اعلام کردیم و پیگیری لازم را انجام خواهیم داد.

وی تصریح کرد: نماینده فدراسیون جهانی بعد از این موضوع با اظهار ناراحتی از این اتفاق، به خطای صورت گرفته اذعان کرد. همین شوک بدموقع باعث شد نیمه اول را با اختلاف ۵ گل به عربستان واگذار کنیم و در حالی که در نیمه دوم با ۳ گل برنده شدیم، در نهایت با اختلاف کمی بازی را به حریف واگذار کردیم، با اینکه می توانستیم برنده این مسابقه در شرایط عادی باشیم.

می توانستیم ژاپن را شکست دهیم

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در ادامه به بازی ایران برابر ژاپن و باخت ثانیه آخر برابر این تیم هم اشاره کرد و افزود: بعد از شکست استرالیا در بازی دوم، در یک بازی سرنوشت ساز به مصاف ژاپن رفتیم که شاید یکی از بهترین بازی های سال های اخیر تیم ملی ایران را در آن شاهد بودیم. خوشحالم که اینقدر انتظارات از هندبال ایران بالا رفته که برای بردن ژاپن اینقدر امیدوار بودیم. علی رغم ۵۶ دقیقه بازی درخشان تیم ملی و اختلاف گلی که با ژاپن ایجاد کرده بودیم، در ۴ دقیقه آخر شرایطی به وجود آمد که حتما آن را در کمیته فنی بررسی دقیقی خواهیم کرد. البته در کنار اشتباهات فنی و بازیکنان در چند دقیقه آخر چند اشتباه بزرگ داوری علیه تیم ما در همین دقایق رخ داد و دو پنالتی هم گرفته نشد تا ما لحظه آخر نتیجه را واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: دنبال بهانه نیستیم و با وجود تمام مواردی که بیان کردم و برنامه ریزی و تدارکات خوبی که فدراسیون برای تیم ملی مهیا کرده بود، این نتیجه برای شخص بنده به عنوان متولی هندبال کشور غیرقابل قبول بود. البته در جلسه کمیته فنی تمام موارد با توجه به گزارشی که سرمربی تیم ارائه می دهد، بررسی خواهد شد.

تمرکز فدراسیون روی پشتوانه سازی بوده و نتیجه هم گرفته

وی ادامه داد: جا دارد به چند نکته اشاره کنم و برخی واقعیت ها را شفاف بگویم؛ اگرچه بازهم تاکید می کنم دنبال توجیه نتیجه به دست آمده در کویت نیستم. روزی من فدراسیون را تحویل گرفتم، به صراحت اعلام کردم هندبال نیاز به پشتوانه سازی دارد و ساختن زیربنای اصولی برای یک آینده درخشان زمانبر است. امروز نتایج هندبال ایران در رده های مختلف به ویژه رده های پایه به وضوح مشخص است.

عضو هیات اجرایی کمیته المپیک بیان داشت: کسب ۱۳ سهمیه جهانی طی این هفت سال اخیر که تا قبل از آن کلا تیم های ما یک بار جهانی شده بودند، قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران آسیا، قهرمانی جوانان دختر در بازی های آسیایی بحرین، نایب قهرمانی تیم نوجوانان پسر در آسیا که سه بازیکن آن نسل در کویت حضور داشتند، صعود تیم های نوجوانان دختران و پسران به یک هشتم نهایی قهرمانی جهان برای اولین بار، کسب ۲ مقام قهرمانی نوجوانان ساحلی آسیا و سومی جهان، قهرمانی نوجوانان دختر آسیا و نایب قهرمانی جوانان دختر آسیا؛ همه این ها نشان دهنده این است که تمام تمرکز این فدراسیون به انجام یک کار اصولی و ماندگار در بحث پشتوانه سازی هندبال کشور است که انشالله در آینده نه چندان دور ثمره این کار مهم که تجربه آن را در رشته های دیگر مثل والیبال قبلا دیده ایم که با یک برنامه ریزی طولانی مدت موفق به حضور در جمع تیم های برتر دنیا شده، در هندبال هم خواهیم دید.

جوان ها در این دوره حضور پررنگی داشتند

پاکدل افزود: در هندبال به عنوان یک رشته توپی تزریق بازیکنان رده های پایه و سرمایه هایی که کشف شده اند، مستلزم زمان مناسب است و باید برای رسیدن به نتیجه صبوری به خرج داد. حضور بازیکنان ایران در رده های پایه بین برترین های آسیا نشان دهنده شکوفایی این استعدادهاست که چند تن از آن ها در همین مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند. حضور بازیکنان جوانی همچون روح الله عادلخانی، صابر حیدری، علی حیدریان، امید عنایتی جو، طاها شکوهی، علیرضا دادوند، رضا عزتی و علی پیرزاد اهوازی در مسابقات قهرمانی آسیا در کویت که از رده های پایین خودشان را به تیم ملی بزرگسالان رساندند، نشان دهنده همین مسیر است. در این دوره نسبت به دوره قبلی مسابقات قهرمانی آسیا ۹ بازیکن جدید در ترکیب تیم ملی ایران به میدان رفتند.

فضای رقابت در مسابقات آسیایی بسیار دشوارتر از قبل است

تمام این موارد دال بر این نیست که دنبال بهترین نتیجه نباشیم. تلاش های صورت گرفته، برنامه ریزی بلندمدت و هزینه هایی که شد، برای این بود که بتوانیم به مراحل بالاتر صعود کنیم، اما یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن هم فضای سخت رقابتی است که در بخش بزرگسالان آسیا به وجود آمده است. برگزاری تورنمنت هایی همچون عرب کاپ، کشورهای خلیج فارس و تورنمنت هایی از این دست که ما از آن محروم هستیم و کشورهای عربی در آن دائما در طول سال شرکت می کنند و مدام با هم مسابقه می دهند، در کنار سختی هایی که ما برای حضور در تورنمنت های اروپایی داریم و عدم حضور تیم های اروپایی و حتی آسیایی در کشورمان به دلیل تبلیغات نادرست رسانه های معاند در اینکه کار هندبال ایران سخت تر از همیشه باشد، دخیل است. از سوی دیگر به غیر از قطر که از سال ها قبل از بازیکنان چندملیتی استفاده می کرد، در این دوره شاهد بودیم تیم هایی مثل عراق و امارات هم بازیکنان چندملیتی در ترکیب خود داشتند.

کمیته فنی هفته آینده بررسی و تصمیم گیری می کند

وی اظهار داشت: آرمان های فدراسیون هندبال از این به بعد تلاش برای حضور پرقدرت در رویدادهای پیش رو با شرایط بهتر برای افتخارآفرینی خواهد بود. البته در خصوص تیمی که در مسابقات آسیایی حاضر بود، هفته آینده در کمیته فنی همه ابعاد بررسی خواهد شد و درباره کادرفنی هم تصمیم گیری می شود. شخصا از عملکرد کادرفنی راضی نبودم، اما تصمیم نهایی را کمیته فنی متشکل از بزرگان و کارشناسان هندبال خواهند گرفت. البته که تغییرات در برخی از بخش ها محتمل خواهد بود.

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زهرا محمدی فر