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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۴۶

فراخوان جشنواره قرآنی طلاب و روحانیون در چهارمحال و بختیاری

فراخوان جشنواره قرآنی طلاب و روحانیون در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون چهارمحال و بختیاری از انتشار فراخوان سومین دوره جشنواره قرآنی طلاب و روحانیون در استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بابامیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام فراخوان چهارمین دوره جشنواره قرآنی طلاب و روحانیون در چهارمحال و بختیاری هم‌زمان با سراسر کشور، اظهار کرد: این رویداد فرهنگی قرآنی به استقبال از کنگره ۲۵۰۰ شهید و ۸۰ روحانی شهید استان چهارمحال و بختیاری و به نام و یاد شهید شاخص سالِ جامعه طلاب، «حجت‌الاسلام شهید کمال قاسمی» برگزار می‌شود. این شهید والامقام متعلق به منطقه قهرمان‌پرور آذربایجان غربی است.

مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشنواره قرآنی طلاب و روحانیون بسیجی در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود، ادامه داد: این مسابقات در رشته‌های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ ۵، ۱۵ و ۳۰ جزء و رشته مفاهیم برگزار خواهد شد.

بابامیر بیان کرد: سومین دوره جشنواره قرآنی طلاب و روحانیون بسیجی استان در رشته مفاهیم شامل آزمون از کتاب تفسیر بیان قرآن سوره ممتحنه مجموعه سخنرانی مقام معظم رهبری است که در سایت و برنامه کاربردی اپلیکیشن فرا کتاب، قابل دسترسی می‌باشد.

وی از برگزاری مرحله استانی در رشته‌های قرائت و حفظ این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان ۲۷ بهمن‌ماه در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد خبر داد و گفت: آزمون کتبی شرکت‌کنندگان در رشته مفاهیم نیز مدارس علمیه مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

فراخوان جمع‌آوری قرآن برای مساجد آسیب‌دیده

مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون چهارمحال و بختیاری با محکوم کردن جنایات اخیر و اهانت آشوبگران به ساحت قرآن کریم و مقدسات، گفت: محکومیت این هتک حرمت‌ها از سوی شرکت‌کنندگان در این رویداد قرآنی در دستور کار قرار گرفته است.

بابامیر انتشار فراخوان جمع‌آوری قرآن برای مساجد آسیب‌دیده را نیز یادآور شد و گفت: در راستای برگزاری این مسابقات، فراخوان جمع‌آوری قرآن‌های مازاد منازل را در دستور کار قرار دادیم که این قرآن‌ها به مساجد آسیب‌دیده اهدا خواهد شد.

مسئول بسیج اساتید، طلاب و روحانیون چهارمحال و بختیاری در پایان اظهار کرد: خواهران و برادران علاقه‌مند برای شرکت در این جشنواره قرآنی می‌توانند مشخصات خود را به آیدی @Tolabchb در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

بابامیر در پایان گفت: سال گذشته استقبال خوبی را از جشنواره قرآنی طلاب شاهد بودیم و قریب به ۲۰۰ نفر در این رویداد شرکت کردند که افتخار کسب یک رتبه برتر کشوری در رشته ترتیل نیز نصیب استان شد.

کد مطلب 6733689

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