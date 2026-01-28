به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی شرفبیانی صبح چهارشنبه در نخستین کارگروه تخصصی هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی استان کردستان که با حضور مسئولان و نمایندگان نهادهای مردمی، با هدف هماهنگی، همافزایی و برنامهریزی منسجم برای برگزاری باشکوه آیینهای دهه فجر و همچنین بهرهگیری از فرصت تقارن این ایام با نیمه شعبان تشکیل شد، اظهار کرد: تبیین دستاوردهای ۴۵ ساله انقلاب اسلامی باید با زبان روز و متناسب با نیاز نسل جوان، هم در فضای حقیقی و هم در بسترهای مجازی انجام شود.
وی استفاده از شیوههای نوین، خلاقانه و اثرگذار در برگزاری برنامهها، تقویت فضاسازی محیطی، راهاندازی ایستگاههای صلواتی و نیکوکاری و توسعه برنامههای مردمی را از محورهای اصلی فعالیت هیئات در دهه فجر عنوان کرد.
شرفبیانی با اشاره به تقارن دهه فجر با میلاد حضرت علیاکبر(ع) و نیمه شعبان، این همزمانی را فرصتی ارزشمند برای غنای محتوایی برنامهها و افزایش مشارکت عمومی دانست و افزود: پاسخگویی به سؤالات و شبهات نسل جوان، بهویژه درباره جایگاه رهبری و نقش آن در نظام اسلامی، باید با بیانی روشن، منطقی و جذاب در دستور کار مبلغین قرار گیرد.
وی همچنین بر نقشآفرینی مؤثر بانوان، تشکلهای دینی بانوان و کانونهای فرهنگی آنان در اجرای برنامهها تأکید کرد و گفت: تعامل هدفمند با دستگاههای فرهنگی، مراکز علمی و حوزوی، نخبگان و اقشار تأثیرگذار جامعه، زمینهساز تبیین کارآمدی نظام و تقویت سرمایه اجتماعی انقلاب خواهد بود.
مسئول هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت بهروز بودن مداحان و سخنرانان در تحلیل مسائل روز، از تمامی هیئات مذهبی، کانونهای مداحی، انجمنهای اسلامی و تشکلهای دینی خواست تا با برنامهریزی دقیق و ایدهپردازی خلاقانه، در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم دهه فجر و نیمه شعبان در سراسر استان مشارکت فعال داشته باشند.
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