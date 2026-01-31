حجت واعظی سرمربی پیشین تیم ملی ریکرو در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از سیاست جذب مربی خارجی برای تیم ملی تیراندازی با کمان ایران جهت حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: همیشه منتقد بهکارگیری مربی خارجی بودم چرا که در داخل کشور پتانسیلهای بسیار خوبی وجود دارد و اگر رزومه مربیان ایرانی بهدقت بررسی شود در بسیاری موارد پررنگتر از رزومه مربیان کرهای است که طی سالهای اخیر با فدراسیون همکاری داشتهاند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گذشته نیز مربی کرهای در کنار تیم ملی حضور داشت اما بهتر است فدراسیون توضیح دهد خروجی دقیق این همکاری چه بوده است. حتی رزومه مربی جدیدی که این روزها از او نام برده میشود را بررسی کردیم و واقعاً کارنامهای نیست که چنگی به دل بزند.
واعظی با اشاره به مشکلات جدی ملیپوشان عنوان کرد: تیراندازی با کمان ایران در شرایط فعلی نه نیازمند تغییر کادر فنی است و نه حضور مربی کرهای؛ بلکه بیش از هر چیز به تأمین حقوق مناسب برای ورزشکاران و بهروزرسانی تجهیزات نیاز دارد. ورزشکاری که باید برای تیر مصرفی خود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان هزینه کند و توان پرداخت آن را ندارد قرار نیست با حضور مربی خارجی معجزه ببیند.
وی افزود: فدراسیون در گذشته نیز همین اشتباه را مرتکب شد و نتیجهای هم نگرفت ولی باز همان مسیر را تکرار میکند. قطعاً در این میان منافعی برای برخی افراد وجود دارد وگرنه فدراسیونی که همواره از کمبود بودجه، لغو اعزامها، نبود تغذیه مناسب و کمبود تجهیزات به دلیل تحریمها رنج میبرد چه نیازی به جذب مربی کرهای با هزینه دلاری دارد؟
سرمربی پیشین تیم ملی با انتقاد از وضعیت مربیان داخلی تصریح کرد: در تیراندازی با کمان مربیان ایرانی توانمندی وجود دارند اما در این سالها با مدیریت فعلی یا خانهنشین شدهاند یا شرایطی ایجاد شده که برخی از آنها به کشورهای دیگر از جمله عراق رفته و بهعنوان مربی فعالیت میکنند. این در حالی است که با مدیریت درست میشد از همین پتانسیلها استفاده و منابع مالی را صرف حمایت از ملیپوشان کرد.
واعظی با یادآوری دوران حضور خود در تیم ملی گفت: زمانی که سرمربی تیم ملی بودم سهمیه المپیک گرفتیم اما تنها ۲ ماه مانده به اعزام فدراسیون به سراغ مربی کرهای رفت و در نهایت با نتایج بسیار ضعیف از المپیک بازگشتیم. حالا نیز زمان زیادی تا بازیهای آسیایی ناگویا باقی نمانده و مشخص نیست این مربی در این فرصت محدود چه تأثیری میتواند بر تیم ملی داشته باشد.
وی با انتقاد تند از مدیریت فدراسیون تأکید کرد: متأسفانه حال تیراندازی با کمان ایران خوب نیست چرا که یک مدیر ضعیف هدایت آن را برعهده دارد. شعبانیبهار پیشتر در وزارت ورزش نیز عملکرد موفقی نداشت و با تنزل جایگاه به فدراسیون آمد اما در اینجا هم نتوانسته تأثیر مثبتی داشته باشد.
واعظی ادامه داد: صرف بودجه فدراسیون برای مربی خارجی سادهترین کار است چرا که میدانند در ناگویا نتیجهای حاصل نخواهد شد و بعد میتوانند بگویند همه کار کردهایم و حتی مربی کرهای هم آوردهایم. در همین سالها تیم ملی به جای حضور در مسابقات مهمی مانند رقابتهای جهانی به رویدادهایی اعزام شد که تنها چهار کشور در آن حضور داشتند و مدالها به شکلی نمایش داده شد که گویی روی سکوی جهانی ایستادهایم.
وی با اشاره به اعزام تیمها به مسابقات ارمنستان گفت: برای این رقابتها هزینه زیادی شد و حتی تیم کامپوند اعزام شد ولی در نهایت مشخص شد تیمی جز ایران حضور نداشته و نام آن را «اردوی خارجی» گذاشتند. این شرایط واقعاً تأسفبرانگیز است.
سرمربی پیشین تیم ملی در پایان گفت: وقتی با ورزشکاران صحبت میکنیم دل همه آنها خون است. این بچهها استعداد بالایی دارند و در سختترین شرایط ایستادگی کردهاند. امیدوارم حداقل به احترام تلاش آنها نتیجه بگیریم و شاهد خوشحالیشان باشیم. در غیر این صورت وظیفه وزارت ورزش است که مدیر فعلی فدراسیون را برکنار کند چرا که مدیری که طی هشت سال هیچ دستاوردی نداشته و حتی از برگزاری یک لیگ آبرومند عاجز است دلیلی برای ادامه حضور در این جایگاه ندارد.
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