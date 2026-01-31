به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بهای نفت در معاملات امروز کاهش یافت، اما نگرانی‌ها از تشدید تنش بین ایران و آمریکا همچنان از قیمت‌ها حمایت می‌کند.

هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۲۷ سنت معادل ۰.۳۹ درصد کاهش به ۶۹ دلار و ۳۲ سنت رسید و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۲۱ سنت معادل ۰.۳۲ درصد افت در سطح ۶۵ دلار و ۲۱ سنت معامله شد.

تحلیلگران معتقدند مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در بازار، تحولات مربوط به ایران است و به گفته آنان، پرسش اصلی این است که در صورت هرگونه حمله احتمالی به ایران، پاسخ این کشور چه خواهد بود.

روز پنج‌شنبه قیمت نفت به بالاترین سطح از اوایل ماه اوت رسید؛ زیرا گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه «دونالد ترامپ» احتمال اقدام نظامی علیه ایران را بررسی کرده‌است — موضوعی که نگرانی از اختلال در عرضه جهانی نفت را افزایش داد.

هرچند هر دو کشور تمایل خود را برای گفت‌وگو اعلام کرده‌اند، تهران روز جمعه تأکید کرد توان دفاعی ایران بخشی از مذاکرات نخواهد بود.

در همین حال، ایالات متحده طی هفته‌های اخیر حضور نظامی خود در خاورمیانه را تقویت کرده و تحریم‌های جدیدی علیه هفت شهروند ایرانی و دست‌کم یک نهاد مرتبط اعمال کرده است.

از سوی دیگر، افزایش شاخص دلار که پس از اظهارات ترامپ درباره انتصاب احتمالی «کوین وارش» به ریاست فدرال رزرو رخ داد، فشار دیگری بر بازار نفت وارد کرد؛ زیرا رشد ارزش دلار معمولاً هزینه خرید کالاهای دلاری از جمله نفت و طلا را برای دارندگان سایر ارزها بالا می‌برد.

در بخش عرضه، ازسرگیری تولید قزاقستان در میدان تِنگیز و افزایش تولید نفت خام آمریکا پس از تعطیلی‌های اخیر نیز موجب تعدیل قیمت‌ها شده‌است.

بر اساس نظرسنجی رویترز از ۳۲ تحلیلگر بازار انرژی، میانگین قیمت نفت در سال جاری میلادی حدود ۶۰ دلار برای هر بشکه پیش‌بینی می‌شود. کارشناسان برآورد می‌کنند که چشم‌انداز مازاد عرضه جهانی می‌تواند اثر ریسک‌های ژئوپلیتیکی را تا حدی خنثی کند.