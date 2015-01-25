خبرگزاری مهرـ گروه هنر: دی ۱۳۹۳، ماه سرنوشت‌سازی برای اهالی رادیو بود و از ششم دی ماه تاکنون تغییر و تحولات مهمی در این رسانه رخ داده است؛ دگرگونی‌هایی که از جابجایی مدیران و بازنشستگی‌شان در آن وجود دارد تا حذف شبکه‌ها و ادغام آنها با یکدیگر. از طرفی این تغییرات نیروی انسانی شاغل در رادیو را نیز تحت تاثیر قرار داده و احتمالا شاهد ریزش هزار نفری نیروهای معاونت صدا خواهیم بود.

ورود اولین معاون زن به بدنه مدیریتی صداوسیما

نخستین تغییر در رادیو با تغییر معاون صدا در شنبه ۶ دی کلید خورد؛ زمانی که محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما طی حکمی نسرین آبروانی را به سمت معاون صدای رسانه ملی منصوب کرد.

آبروانی که از سال ۸۸ به عنوان مدیر شبکه رادیویی پیام انتصاب شد، مدیریت گروه طرح و برنامه رادیو پیام و مدیریت رادیو آوا را در کارنامه دارد و جای محمدحسین صوفی سرکار آمد.

توقعات سرافراز از معاون جدید صدا

سرافراز در حکمش به معاون جدید که نخستین معاون زن در سازمان صداوسیما است از وی خواست در جهت چابک سازی و ادغام شبکه‌ها، ارتقای کیفیت برنامه‌های تولیدی به ویژه برنامه‌های زنده، تولید برنامه‌های موثر و هدفمند در شبکه‌های تخصصی، بهره‌گیری از مدیران کارآمد و آشنا به فناوری و مدیریت پیام، ایجاد حق انتخاب برای مخاطبان در هر زمان و مکان، تکمیل چرخه اتوماسیون و دیجیتال‌سازی تولید، پخش و آرشیو صدا، ساماندهی استفاده از موسیقی در رادیو و افزایش پخش موسیقی‌های حاوی پیام معنوی و توجه به نظرات مخاطبان حرکت کند.

چندی بعد تکلیف معاون صدای سابق نیز مشخص شد و رییس رسانه ملی طی حکمی محمدحسین صوفی را به عنوان مشاور رییس سازمان منصوب کرد.

تعطیلی رادیو کتاب

نخستین اتفاقی که پس از حضور آبروانی در رادیو رخ داد، تعطیلی رادیو کتاب بود؛ شبکه‌ای که از ۲۷ آبان ۹۱ همزمان با هفته کتاب، فعالیت رسمی خود را آغاز کرده بود و حمیدرضا ولیان مدیریت آن را برعهده داشت.

اما در راستای چابک‌سازی و ادغامی که سرافراز از معاون جدیدش خواسته بود، با حذف رادیو کتاب اعلام شد این شبکه با رادیو فرهنگ ادغام می‌شود و از این پس برنامه‌های آن به این شبکه رادیویی انتقال پیدا می‌کند. اتفاقی که هنوز رخ نداده است و برنامه‌سازان رادیو کتاب مجالی برای ادامه دادن برنامه‌هایشان پیدا نکرده‌اند.

قرار نیست شبکه‌ای حذف شود!

بلافاصله پس از حذف این شبکه، نسرین آبروانی در گفتگوی کوتاهی با یکی از رسانه‌ها، به این نکته اشاره کرد که در دوران جدید معاونت صدا، چیزی به نام تعطیلی شبکه‌ها وجود ندارد و تنها برخی از آنها با شبکه‌های دیگر ادغام می‌شوند و جدول پخش جدید رادیوهایی که مهمان شبکه دیگری هستند نیز به زودی آماده می‌شود.

سه‌شنبه ۱۶ دی ماه بود که معاون جدید نخستین تغییر و تحولات بین مدیران خود را رسانه‌ای کرد و مدیران شبكه‌های رادیویی ایران، جوان، پیام و آوا و اقتصاد را صادر كرد.

تغییر مدیریت شبکه‌های ایران، جوان، پیام، آوا و اقتصاد

با این احکام، بهنام احمدپور مباركه به سمت مدیر شبكه رادیویی ایران، مهرآسا معصومعلی سرپرست شبكه رادیویی پیام و آوا، اكبر رضایی مدیر شبكه رادیویی اقتصاد، علی سیفی مدیر شبكه رادیویی جوان و نورالدین جعفری نیز به سمت قائم مقام اجرایی منصوب شدند.

تا پیش از این بهنام احمدپور مباركه مدیر رادیو جوان، اكبر رضایی مدیر رادیو گفتگو، علی سیفی مدیر رادیو دانش و نورالدین جعفری مدیر كل طرح و برنامه و نظارت معاونت صدا را عهده‌دار بوده‌اند.

پیوستن رادیو معارف به صداوسیمای قم

در ادامه در راستای کم شدن تعداد شبکه‌ها و تمرکززدایی از فعالیت آنها در تهران، یکشنبه ۲۱ دی ماه اعلام شد از این پس رادیو سراسری معارف زیر نظر صدا و سیمای مرکز قم به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام موسوی مقدم معاون امور مجلس و استان‌های رسانه ملی نیز دلیل این تصمیم را در ادامه چابک‌سازی و تغییرات ساختاری رسانه ملی با هدف صرفه‌جویی در هزینه‌ها، استفاده بهینه از زمان، افزایش بهره‌وری و برنامه‌ریزی و نظارت بهتر بر اداره رادیو معارف معرفی کرده بود.

اما این پایان تحولات عرصه صدا نبود و شنبه ۲۷ دی معاون صدا سه حکم انتصاب جدید را صادر کرد.

مدیران جدید برای شبکه‌های نمایش و تهران

آبروانی با این حکم محمدرضا قربانی را جایگزین مهدی دهقان نیری کرد و قربانی که سابقه برنامه‌سازی و مدیریت در رادیو صدای آشنا را در کارنامه دارد به عنوان رییس مرکز هنرهای نمایشی رادیو معرفی شد.

همچنین سعید معدن‌کن که پیش از این قائم‌مقام رادیو فرهنگ و مدیر گروه جوان و جامعه رادیو جوان بود، جای شهریار ضیاءآذری را گرفت و مدیر شبکه رادیویی تهران شد.

در دیگر انتصاب آبروانی، محمدتقی بحری به عنوان مشاور اجرایی و مدیر دفتر معاونت صدا معرفی شد.

معاون صدا از مدیران جدید رادیو تهران و مرکز هنرهای نمایشی رادیو درخواست کرد با بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌ها، در راستای تحقق اهداف شبکه‌ها گام بردارند.

خداحافظی مدیران قدیمی شبکه‌های فرهنگ و سلامت

به فاصله سه روز بعد، یکی دیگر از مدیران رادیو با سِمت خود خداحافظی کرد و در سه‌شنبه ۳۰ دی ماه محسن شریف‌زاده مدیر سابق رادیو فرهنگ جای خود را به محمدصادق رحمانیان داد که پیش از این به عنوان مدیر رادیو صبا شناخته می‌شد.

روز پس از این نیز طی حکمی از سوی معاون صدا، صدیقه اعتماد سعید به عنوان مدیر جدید شبکه رادیویی سلامت منصوب شد و جای علیرضا به‌فر را گرفت.

قرار گرفتن رادیو گفتگو زیر مجموعه رادیو اقتصاد

آخرین انتصابی که تا این لحظه در معاونت صدا رسانه‌ای شده نیز به چهارشنبه اول بهمن برمی‌گردد که از جانب اکبر رضایی مدیر رادیو اقتصاد رضا کوچک زاده به عنوان مدیر رادیو گفتگو معرفی شد. چرا که در ساختار جدید، رادیو گفتگو زیر مجموعه رادیو اقتصاد قرار گرفته است.

ادغام دانش با البرز، نوا با قرآن و آوا با پیام

به گزارش مهر، برخی تغییرات هم بوده‌اند که به صورت رسمی رسانه‌ای نشده‌اند اما از گوشه و کنار اخباری درباره آنها به گوش می‌رسد. از جمله این تغییرات ادغام برخی شبکه‌ها با یکدیگر است. برای مثال شبکه رادیویی دانش در زیرمجموعه رادیو البرز قرار می گیرد یا رادیو گلچین با رادیو فرهنگ ادغام می‌‌شود.

همچنین قرار است شبکه رادیویی نوا با شبکه قرآن ادغام شود و شبکه آوا نیز با از دست دادن فرکانس خود در زیرمجموعه رادیو پیام قرار می‌گیرد.

حذف سه شبکه ۲۴ ساعته صدای آشنا

در این عرصه با یک حذف بزرگ نیز روبرو بودیم و شبکه‌های جهانی صدای آشنا که سه کانال آسیا، اروپا و امریکا داشتند و به صورت ۲۴ ساعته برنامه پخش می‌کردند، به کلی حذف شدند. این گمانه‌زنی که ممکن است ۳ کانال صدای آشنا زیر مجموعه معاونت برون مرزی قرار بگیرند نیز به دلیل غیرفارسی زبان بودن شبکه‌های برون مرزی منتفی است.

کارمندان این سه شبکه اکنون زیر نظر واحد اداری مشغول به فعالیت هستند تا محل جدید کار آنها بعد از منحل شدن شبکه‌هایشان مشخص شود. کامران کاظم زاده مدیر این شبکه نیز به زودی بازنشسته می‌شود.

پای کمیسیون‌های ورزش و سلامت هم به رادیو باز شد

تکلیف برخی شبکه‌ها همچون ایران صدا هنوز مشخص نیست. فعالان برخی شبکه‌های رادیویی نیز در رایزنی‌هایی که داشته‌اند پای کمیسیون مرتبط با شبکه‌شان در مجلس را پیش کشیده‌اند و از حذف شبکه‌شان جلوگیری کردند. از جمله رادیو ورزش که اهالی آن با کمیسیون ورزش مجلس جلسه داشتند و رادیو سلامت که برنامه‌سازانش سراغ کمیسیون سلامت مجلس رفتند و موفق شدند شبکه خود را حفظ کنند.

شبکه‌های دیگری چون ایران، جوان، پیام، تهران و نمایش در حال فعالیت هستند و جز تغییر مدیرانشان با حذف یا ادغام روبرو نبوده‌اند و درباره شبکه‌هایی چون خانواده و فصلی نیز چیزی اعلام نشده است.

بیکار شدن هزار نفر از نیروهای معاونت صدا

با این وجود همانطور که معاونت سیما با ریزش نیرو از حذف و بازنشستگی مدیران تا تعدیل نیروها و قطع همکاری با نیروهای غیر رسمی و غیرپیمانی روبرو بوده است، معاونت صدا نیز سه هزار نیرو دارد که هزار نفر از آنها که رسمی یا پیمانی نیستند.