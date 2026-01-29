به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، قرعه‌کشی مرحله پایانی طرح «طنین چکنو» بانک صادرات ایران با حضور یاسر مرادی عضو هیئت‌مدیره، مدیران ارشد و نمایندگان واحدهای نظارتی بانک برگزار و اسامی برندگان ۴ جایزه نقدی شامل جایزه «یک میلیارد تومانی»، جایزه «۵۰۰ میلیون تومانی»، جایزه «۵۰ میلیون تومانی» و جایزه «۱۰میلیون تومانی» مشخص شد.

قرعه‌کشی «طنین چکنو» از میان بیش از ۷۷۷ هزار نفر از مشتریان برتر در زمینه استفاده و ترویج چکنو بانک صادرات ایران (نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی)، مشتریان فعال، مشتریان مستعد و مشتریان غیرفعال انجام شده و در مجموع ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به چهار برنده خوش‌شانس اختصاص یافت.

بنا براین گزارش با مشخص شدن اسامی این افراد، مهدی رحمانیان کوشککی برنده خوش‌شانس جایزه یک میلیارد تومانی، امین اجلالی‌پور برنده خوش‌شانس جایزه نقدی ۵۰۰ میلیون تومانی، اکبر کیهانی برنده خوش‌شانس جایزه نقدی ۵۰ میلیون تومانی و مرتضی خادمی برنده خوش‌شانس جایزه نقدی ۱۰ میلیون تومانی مرحله پایانی طرح طنین چکنو بانک صادرات ایران شدند.

طرح طنین چکنو با هدف ترویج و ترغیب مشتریان به استفاده از چکنو به عنوان نخستین چک امن دیجیتال نظام بانکی و آشنایی با مزیت‌های چک الکترونیک از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۳ در ۳ دوره ۴ ماهه برگزار و در چهار دوره به قید قرعه تسهیلات ویژه به برندگان خوش ‌شانس این طرح تعلق گرفت و در مرحه نهایی، چهار جایزه نقدی به برندگان به قید قرعه اختصاص یافت.

مجموع چکنوهای صادرشده توسط مشتریان بانک صادرات ایران از ۹ میلیون برگ گذشته و این ابزار به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای نقل و انتقال پول، مورد اعتماد مشتریان بانک قرار گرفته و سهم قابل توجهی از حجم مبادلات پولی غیرحضوری را به خود اختصاص داده است.

سرعت، دقت، امنیت، غیرقابل جعل، غیرقابل مخدوش شدن، امکان نقل و انتقال در هر ساعت از شبانه‌روز بدون محدودیت سقف مبلغ و قابل توثیق برای دریافت تسهیلات در سامانه توثیق الکترونیک دارایی «ست»، از مهمترین مزیت‌های چکنو بانک صادرات ایران است.