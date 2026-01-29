به گزارش خبرنگار مهر؛، در جریان نام نویسی از متقاضیان ریاست در فدراسیون تکواندو، امروز (پنجشنبه ۹ بهمن) یوسف کرمی اقدام به ثبت نام کرد.

یوسف کرمی ملی پوش پیشین تکواندو ایران است که عنوان قهرمانی جهان و بازی های آسیایی را کارنامه دارد.

پیش از این هادی ساعی و اصغر رحیمی هم برای حضور در انتخابات فدراسیون تکواندو کاندیدا شده بودند. هادی ساعی طی چهار سال گذشته ریاست فدراسیون تکواندو را بر عهده داشت ضمن اینکه اصغر رحیمی هم پیش از این به عنوان دبیر و مدیر سازمان تیم های ملی تکواندو فعالیت کرده است. وی سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های آسیایی هم است.

نام نویسی از کاندیداهای فدراسیون تکواندو تا ۱۲ بهمن ادامه دارد.