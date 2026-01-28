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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۳۱

جمع خارجی ها در استقلال جور شد/ بازگشت آخرین بازمانده

جمع خارجی ها در استقلال جور شد/ بازگشت آخرین بازمانده

وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال با بازگشت به تهران می تواند از بازی هفته نوزدهم لیگ برتر با پیکان آبی ها را همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال استقلال که در هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران موفق شد استقلال خوزستان را شکست دهد، اکنون تمرینات خود را با تمرکز بر دیدار هفته نوزدهم مقابل پیکان دنبال می‌کند. آبی‌پوشان قرار است برای نخستین‌بار در نیم‌فصل دوم، در تهران به مصاف حریف خود بروند.

در آستانه این دیدار، موسی جنپو آخرین بازیکن خارجی استقلال که تاکنون به تهران بازنگشته بود، پس از رفع مشکلات خود به تمرینات این تیم اضافه شد تا کادر فنی آبی‌ها از حضور کامل بازیکنان خارجی برخوردار شود.

بر این اساس، ریکاردو ساپینتو برای دیدار مقابل پیکان به جز آنتونیو آدان که به دلیل محرومیت قادر به همراهی تیمش نخواهد بود، سایر بازیکنان خارجی استقلال را به‌طور کامل در اختیار خواهد داشت.

کد مطلب 6734143

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