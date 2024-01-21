به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از پنج عنوان کتاب شامل اطلس نقش استان کرمان در دوران دفاع مقدس، صبح روز بیست و چهارم نبرد لشکر ۴۱ ثارالله در عملیات والفجر ۸، اطلس لشکر ۴۱ ثارالله در دوران دفاع مقدس، بصره در تیررس نبرد لشکر ۴۱ ثارالله در عملیات کربلای ۴ و ۵ و معمار حرم نقش شهید سلیمانی در شکل‌گیری توسعه و بازسازی در عتبات عالیات همراه با کتاب صوتی معمار حرم روز سه‌شنبه ۳ بهمن در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار می‌شود.

این‌مراسم با حضور فرماندهان و پژوهشگران دفاع مقدس همراه است.

برنامه مورد اشاره روز سه‌شنبه ۳ بهمن از ساعت ۱۴:۳۰ در مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس برگزار می‌شود.