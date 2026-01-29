۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۶

۹ پروژه فرهنگی در کرمانشاه با حضور وزیر ارشاد افتتاح می‌شود

کرمانشاه- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افتتاح ۹ پروژه فرهنگی به کرمانشاه سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس صالحی پیش از ظهر پنجشنبه در بدو ورود به کرمانشاه با گرامیداشت یاد و نام حضرت امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و تبریک دهه فجر، هدف از این سفر را بررسی و تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در استان کرمانشاه عنوان کرد.

وی افزود: در این سفر، ضمن افتتاح مجتمع فرهنگی سرپل‌ذهاب، چند طرح دیگر نیز به بهره‌برداری خواهد رسید؛ همچنین دیداری با اعضای شورای اداری استان در دستور کار قرار دارد.

صالحی ابراز امیدواری کرد که این سفر فرصت مناسبی برای شتاب‌بخشی به توسعه فرهنگی استان کرمانشاه باشد و به پیشبرد زیرساخت‌های فرهنگی کشور کمک کند.

