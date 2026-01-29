محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌ها نشان‌دهنده نفوذ تدریجی جریانات ناپایدار جوی از عصر و شب چهارشنبه به منطقه است.

وی افزود: بر این اساس، افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا، وزش باد و در برخی نقاط بارندگی که گاهی به صورت رگباری و موقتی شدید خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود.

دادرس تصریح کرد: همچنین وقوع رعد و برق، احتمال تگرگ و در ارتفاعات و دامنه‌ها بارش برف و کولاک تا اواخر وقت پنجشنبه دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد تصریح کرد: از امروز پنجشنبه با شکل‌گیری جریانات جنوبی و تقویت تدریجی آن، وزش باد گرم در برخی نقاط استان به‌ویژه در ارتفاعات و دامنه‌ها که گاهی شدید و بسیار شدید خواهد بود، پیش‌بینی می‌شود.

دادرس ادامه داد: با فعالیت این سامانه، روند افزایشی دما تا روز دوشنبه هفته آینده مورد انتظار است و در این مدت افزایش ۶ تا ۱۲ درجه‌ای دمای هوا رخ خواهد داد.

وی در پایان با تأکید بر لزوم آمادگی دستگاه‌های اجرایی، از فعالان بخش کشاورزی خواست تمهیدات لازم را با توجه به شرایط جوی پیشِ رو در نظر بگیرند.