به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج صبح پنجشنبه در نشست تخصصی با فرماندار و جمعی از خانوادههای فوتبال شهرستان مریوان، اظهار کرد: نگاه فدراسیون فوتبال، کمک به بهبود وضعیت ورزش و بهویژه فوتبال در شهرستان مریوان است.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری با وزارت آموزش و پرورش افزود: بر اساس این تفاهمنامه، فدراسیون از ظرفیت زیرساختها و زمینهای ورزشی آموزش و پرورش استفاده میکند و در مقابل، آموزش معلمان و دبیران ورزش و پرداخت هزینههای حداقلی را بر عهده میگیرد.
وی تأکید کرد: بسیاری از کودکان کمبضاعت امکان ثبتنام در مدارس فوتبال را ندارند و این تفاهمنامه فرصتی برای دیدهشدن استعدادهایی است که تاکنون مجال بروز توانمندیهای خود را نداشتهاند.
تاج با اشاره به فرهنگ بالای هواداران فوتبال در مریوان گفت: حضور بیش از دو هزار تماشاگر در رقابتهای لیگ حذفی، آن هم در ورزشگاهی با ظرفیت محدود، و تشویق هر دو تیم میزبان و میهمان حتی در صورت شکست، نشاندهنده فهم بالای فوتبالی تماشاگران این شهرستان است.
وی توسعه زیرساختهای ورزشی را اقدامی اجتماعی دانست و افزود: احداث هر زمین و مجموعه ورزشی، بهمنزله حذف یک فضای آسیبزا و گردهمآوردن جوانان در ورزشگاهها یعنی غنیسازی اوقات فراغت و ترویج سبک زندگی سالم است.
رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ظرفیت بالای فوتبال مریوان تصریح کرد: کمتر کسی باور دارد که از یک شهر مرزی کوچک، چندین تیم در لیگهای مختلف کشور حضور داشته باشند.
وی از برنامهریزی برای برگزاری یک بازی نمادین میان تیم ملی و فوتبالیستهای کردستانی خبر داد و افزود: فوتبال ساحلی رشتهای کمهزینه و مستعد پیشرفت است و در صورت همکاری مسئولان، فدراسیون برای احداث زمین فوتبال ساحلی در مریوان حمایت خواهد کرد.
تاج در پایان با تأکید بر نقش ورزش در توسعه مناطق مرزی گفت: مرزداری واقعی یعنی ایجاد انگیزه در میان جوانان مرزنشین برای آبادانی شهرهای خود و نهادهای تولیدی و کارخانجات نیز باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جوانان این مناطق عمل کنند.
