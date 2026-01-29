۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

جابجایی ۲.۶ میلیون تن کالا از پایانه‌های مرزی شمال سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از جابجایی بیش از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار تن کالا طی ۱۰ ماهه امسال از پایانه‌های مرزی شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی ظهر گفت: در ۱۰ ماهه سالجاری ،۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۲۹۱ تن کالا توسط ۱۰۶ هزار و ۶۷۶ دستگاه کامیون از طریق پایانه‌های مرزی شمال استان جابجا شده است .

وی با اشاره به نقش مهم این پایانه‌ها در توسعه مبادلات اقتصادی گفت: از این میزان جابجایی کالا یک میلیون و ۱۴۵ هزار و ۷۶۶ تن صادرات، ۲۷۹ هزار و ۳۴۶ تن واردات و یک میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۷۹ تن ترانزیت بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان افزود: به طور متوسط روزانه حدود ۶۰۰ دستگاه کامیون از طریق پایانه‌های مرزی شمال استان تردد می‌کنند که این امر بیانگر ظرفیت بالای این مرزها در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کالا است.

مبارکی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، افزایش ایمنی جاده‌ای و ارتقای خدمات پایانه‌ای از مهم‌ترین برنامه‌های این اداره‌کل در پایانه‌های مرزی شمال استان است.

