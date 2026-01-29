به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان گیلان که در سالن اجتماعات منطقه آزاد انزلی و با حضور سردار حسینی رئیس پلیس راهور فراجا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به آمار بالای سوانح رانندگی اظهار کرد: ارقام مطرح‌شده در حوزه تلفات جاده‌ای بسیار نگران‌کننده است و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد.

وی با اشاره به گزارش‌های ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول افزود: سالانه صدها نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند و ده‌ها هزار نفر دچار معلولیت می‌شوند؛ در حالی که حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی کشور صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تصادفات می‌شود که رقمی سنگین و غیرقابل‌قبول است.

استاندار گیلان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه انتظامی و پلیس راهور استان تصریح کرد: خدمات پلیس در گیلان کاملاً ملموس و اثرگذار بوده و خوشبختانه مردم نیز همکاری مناسبی در رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی دارند.

حق‌شناس با اشاره به افزایش حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان گفت: برخی از جاده‌های گیلان که برای ۲۵ هزار تردد طراحی شده‌اند، امروز شاهد بیش از ۹۰ هزار تردد هستند و بدون اتخاذ تدابیر لازم، افزایش تصادفات در چنین شرایطی طبیعی خواهد بود.

وی فرسودگی خودروها را یکی از عوامل اصلی سوانح رانندگی دانست و افزود: بخش قابل توجهی از کشته‌های جاده‌ای مربوط به خودروهای فرسوده‌ای است که بعضاً ۳۰ تا ۴۰ سال از عمر آن‌ها می‌گذرد.

استاندار گیلان با تأکید بر عزم دولت برای ساماندهی این وضعیت بیان کرد: استفاده از ظرفیت‌های قانونی در دستور کار قرار دارد و همکاری با استان‌های همجوار از جمله مازندران نیز برای مدیریت بهتر ترددها دنبال می‌شود.

حق‌شناس با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش تجهیزات نظارتی و هوشمندسازی کنترل ترافیک خاطرنشان کرد: پیشنهاد شده است ۱۰ درصد از درآمدهای مرتبط به تجهیز استان به دوربین‌های نظارتی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری اختصاص یابد، چرا که هدف اصلی، حفظ جان مردم و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و نظام سلامت است.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مشترک همه دستگاه‌ها گفت: اگر از اختیارات قانونی خود به‌درستی استفاده نکنیم، نارضایتی اجتماعی افزایش خواهد یافت؛ بنابراین وظیفه دولت، قوه قضائیه و سایر نهادها این است که با تصمیم‌گیری به‌موقع، شرایط زندگی مردم را بهبود ببخشند.

در پایان این نشست و با حضور استاندار گیلان و رئیس پلیس راهور کشور، شماره‌گذاری وسایل نقلیه با پنج سال کارکرد در قالب پلاک منطقه آزاد انزلی آغاز شد.