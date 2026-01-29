حجتالاسلام مرتضی همتیفر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم اجرای طرح «زندگی با آیهها» اظهار کرد: امسال سومین سال اجرای این طرح ملی است که در سطح کشور و بهطور کامل در استان خراسان رضوی و تمامی شهرستانها برگزار خواهد شد.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح «خواندن، فهمیدن و عمل کردن به آیات قرآن کریم» است، افزود: در قالب این طرح، ۲۰۰ آیه قرآن کریم انتخاب شده و برای مخاطبان مختلف، مراحل و محتوای متنوعی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: برای گروههای مختلف از جمله کودکان، نوجوانان، بانوان، قشر فرهیخته و عموم اقشار جامعه، محتوای متناسب تولید و در اختیار مبلغین و سفیران آیهها قرار گرفته است. الحمدلله در دو سال گذشته، این طرح توانسته مخاطبان گستردهای را به خود جذب کند و امیدواریم امسال نیز با همراهی همه دستگاهها و نهادهای فرهنگی، شاهد فراگیری هرچه بیشتر آن باشیم.
همتی فر با تأکید بر ضرورت مشارکت همه نهادهای فرهنگی برای تحقق یک طرح فراگیر ملی، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون همکاری خوبی شکل گرفته و این همراهی نقش مهمی در موفقیت طرح داشته است.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از راهاندازی نرمافزار «زندگی با آیهها» برای دسترسی آسان مردم به محتوای طرح خبر داد و گفت: این اپلیکیشن از طریق بازار و سایر بسترها قابل دانلود است و شامل محتوای تبیینی آیات، مطالب مربوط به حفظ آیات، مسابقات و مراحل صدور گواهی است که گواهیها نیز بهصورت الکترونیکی از طریق همین نرمافزار صادر میشود.
وی با توصیه اکید به مشارکت عمومی در این طرح ملی افزود: از همه مردم عزیز دعوت میکنیم با نصب نرمافزار «زندگی با آیهها» در این حرکت قرآنی مشارکت کنند تا بتوانیم گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ قرآنی در کشور برداریم.
همتیفر همچنین از راهاندازی «سایت محصولات زندگی با آیهها» خبر داد و گفت: این سایت بهمنظور پشتیبانی از مبلغین، مربیان و مجموعههای فرهنگی طراحی شده و تمامی کتابهای چاپشده، محتواهای آموزشی، پوسترها و محصولات آماده بهصورت الکترونیکی در آن در اختیار فعالان فرهنگی قرار گرفته است.
