۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

برای نخستین‌بار؛ ارتش اسرائیل قتل عام ۷۰ هزار فلسطینی را تأیید کرد

ارتش رژیم صهیونیستی برای نخستین بار آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت فلسطین درباره تعداد شهدای جنگ غزه را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی برای نخستین بار آمارهای وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه را در خصوص تعداد شهدای جنگ پذیرفت.

در این گزارش آمده است، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرده که آمار شهدای فلسطینی از زمان آغاز جنگ در این باریکه به ۷۰ هزار تن می رسد.

همچنین گزارش شده که این تعداد شامل افرادی که زیر آوارها قرار دارند نمی شود.

لازم به ذکر است که وزارت بهداشت نوار غزه روز گذشته اعلام کرد که در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ۷۱ هزار و ۶۶۷ نفر به شهادت رسیده‌اند.

همچنین این نهاد پزشکی فلسطینی بیان کرد که شمار کلی زخمی‌های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به ۱۷۱ هزار و ۳۴۳ نفر رسیده است.

    US ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۷
      لعنت بر اسرائیل و آمریکا تروریست

