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۹ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۱۱

ابو مرزوق: سلاح مقاومت خارج از هرگونه مذاکره یا سازش است

ابو مرزوق: سلاح مقاومت خارج از هرگونه مذاکره یا سازش است

یک مقام ارشد حماس هرگونه خلع سلاح این گروه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری "قدس پرس، موسی ابو مرزوق، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» در اظهاراتی که به نقل از شبکه الجزیره منتشر شد، تصریح کرد: جنبش حماس در هیچ مرحله‌ای و تحت هیچ عنوانی با تحویل سلاح مقاومت موافقت نکرده و این موضوع اساساً در دستور کار مذاکرات قرار ندارد.

وی گفت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، حق فخرفروشی درباره بازگرداندن اسیران «اسرائیلی» را ندارد.

ابومرزوق تأکید کرد: تمامی اسیران رژیم اشغالگر در چارچوب توافق‌هایی آزاد شدند که بر اساس شروط تحمیل‌شده از سوی مقاومت انجام گرفت.
این عضو ارشد حماس خاطرنشان کرد: هرگونه برنامه ریزی مربوط به نوار غزه باید از طریق تفاهمات مستقیم با جنبش حماس صورت گیرد، چرا که این جنبش یک بازیگر اصلی در صحنه فلسطین است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
وی افزود: حماس در چارچوب آنچه به «طرح ترامپ» معروف است، با یک چارچوب کلی با هدف توقف جنگ موافقت کرده است.
ابو مرزوق در پایان تأکید کرد: موضوع سلاح مقاومت اساساً در مذاکرات مطرح نشده و در هیچ ‌یک از تدارکات آینده نیز قابل طرح و مذاکره نخواهد بود.
کد مطلب 6734487

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