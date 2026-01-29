  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۲۹

امدادرسانی به ۶۴۰ حادثه‌دیده در ۳۷ حادثه جوی در آذربایجان شرقی

تبریز- نجاتگران هلال‌احمر آذربایجان شرقی در ۵۲ عملیات امداد و نجات در هفته گذشته، به ۷۱۸ نفر خدمات امدادی ارائه کردند که ۳۷ عملیات مربوط به حوادث جوی مربوط به برف وکولاک بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ صابر جودی سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت‌های امدادی انجام‌شده در بازه زمانی ۳ تا ۸ بهمن‌ماه گفت: در این مدت، نجاتگران هلال‌احمر استان در قالب ۵۲ عملیات امداد و نجات، به ۷۱۸ نفر از هم‌استانی‌ها خدمات امدادی ارائه کردند که ۳۷ عملیات به‌طور مستقیم مرتبط با حوادث جوی ناشی از برف و کولاک بوده است.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۶۴۰ نفر از حادثه‌دیدگان امدادرسانی شدند و ۲۹ نفر نیز به مناطق امن انتقال یافتند. همچنین نجاتگران موفق به رهاسازی ۲۱۰ دستگاه خودرو گرفتار در محورهای برف‌گیر استان شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان ادامه داد: در این بازه زمانی، ۶ عملیات امدادی با استفاده از خودروی سخت‌گذر آرگو انجام شد که طی آن ۴ بیمار و ۲ مادر باردار از روستاهای صعب‌العبور توابع شهرستان‌های چاراویماق و هشترود به مراکز امن منتقل شدند.

جودی با اشاره به حجم نیرو و تجهیزات به‌کارگرفته‌شده در این مأموریت‌ها خاطرنشان کرد: در مجموع، ۷۳ تیم عملیاتی شامل ۲۰۸ نیروی امدادی و با به‌کارگیری ۷۳ دستگاه ناوگان امدادی در عملیات‌های امداد و نجات مشارکت داشتند.

وی در پایان با تأکید بر شرایط دشوار جوی و عملیاتی تصریح کرد: بسیاری از این مأموریت‌ها در شرایط کولاک شدید، کاهش دید و انسداد راه‌های ارتباطی انجام شد و نجاتگران هلال‌احمر با تلاش‌های بی‌وقفه و عملیات‌های طاقت‌فرسا، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را ادامه دادند و این خدمات تا بازگشت شرایط جوی به حالت عادی همچنان تداوم دارد.

