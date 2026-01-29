به گزارش خبرگزاری مهر؛ صابر جودی سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت‌های امدادی انجام‌شده در بازه زمانی ۳ تا ۸ بهمن‌ماه گفت: در این مدت، نجاتگران هلال‌احمر استان در قالب ۵۲ عملیات امداد و نجات، به ۷۱۸ نفر از هم‌استانی‌ها خدمات امدادی ارائه کردند که ۳۷ عملیات به‌طور مستقیم مرتبط با حوادث جوی ناشی از برف و کولاک بوده است.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۶۴۰ نفر از حادثه‌دیدگان امدادرسانی شدند و ۲۹ نفر نیز به مناطق امن انتقال یافتند. همچنین نجاتگران موفق به رهاسازی ۲۱۰ دستگاه خودرو گرفتار در محورهای برف‌گیر استان شدند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان ادامه داد: در این بازه زمانی، ۶ عملیات امدادی با استفاده از خودروی سخت‌گذر آرگو انجام شد که طی آن ۴ بیمار و ۲ مادر باردار از روستاهای صعب‌العبور توابع شهرستان‌های چاراویماق و هشترود به مراکز امن منتقل شدند.

جودی با اشاره به حجم نیرو و تجهیزات به‌کارگرفته‌شده در این مأموریت‌ها خاطرنشان کرد: در مجموع، ۷۳ تیم عملیاتی شامل ۲۰۸ نیروی امدادی و با به‌کارگیری ۷۳ دستگاه ناوگان امدادی در عملیات‌های امداد و نجات مشارکت داشتند.

وی در پایان با تأکید بر شرایط دشوار جوی و عملیاتی تصریح کرد: بسیاری از این مأموریت‌ها در شرایط کولاک شدید، کاهش دید و انسداد راه‌های ارتباطی انجام شد و نجاتگران هلال‌احمر با تلاش‌های بی‌وقفه و عملیات‌های طاقت‌فرسا، امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را ادامه دادند و این خدمات تا بازگشت شرایط جوی به حالت عادی همچنان تداوم دارد.