۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

پوتین: تشکیل کشور فلسطین ثبات منطقه را تضمین می‌کند+ فیلم

رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با رئیس امارات متحده عربی در کرملین درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،‌ «محمد بن زاید آل نهیان» رئیس امارات متحده عربی برای دیدار و گفتگو با «ولادیمر پوتین» رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرده است.

پوتین در دیدار با بن زاید در کرملین گفت: امارات متحده عربی شریک تجاری مهمی برای روسیه در جهان عرب است و تجارت با آن به طور پیوسته در حال رشد است. روسیه و امارات متحده عربی ابتکارات قابل توجهی در بخش انرژی دارند. همکاری روسیه و امارات متحده عربی در زمینه فناوری را قابل توجه است.

وی افزود: روسیه از امارات متحده عربی به خاطر تسهیل مذاکرات سه جانبه بین روسیه، ایالات متحده و اوکراین در ابوظبی قدردانی می کند. گفتگوی بین روسیه و امارات متحده عربی با توجه به اوضاع خاورمیانه مهم و ضروری است.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: تشکیل کشور فلسطین مطابق با تصمیم سازمان ملل، ثبات بلندمدت در منطقه را تضمین خواهد کرد. موضوع تشکیل کشور فلسطین مطابق با تصمیم سازمان ملل یک مسئله بنیادین است.

رئیس امارات هم در این دیدار گفت: امارات درباره تقویت روابط بین کشورها و دستیابی به اهداف توسعه‌ای در راستای منافع هر دو کشور متعهد است. از هرگونه تلاش برای حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک مناقشات حمایت می‌کنیم.

بن زاید همچنین از پوتین به خاطر تسهیل تلاش‌ها به منظور تبادل اسرا بین مسکو و کی‌یف قدردانی و تصریح کرد: امیدوارم سال ۲۰۲۶ سال پیشرفت و شکوفایی برای روسیه و توسعه روابط دوجانبه باشد.

