سرهنگ کاظمی: ۱۱۵ نفر از اغتشاشگران در رودبار دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ رضا کاظمی در تشریح جزئیات این خبر گفت : در پی تجمع تعدادی از شهروندان در اعتراض به اوضاع معیشتی در شهرستان رودبار، افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به سنگ پراکنی ، تخریب اموال عمومی ، خودرو های امدادی و عبوری و ... کردند، که دستگیری عوامل آشوبگر در دستور کار پلیس قرار گرفته و با پیگیری های اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در روزهای گذشته، ۳۲ نفر از عوامل تخریب اموال عمومی، ۶ نفر از لیدر های فضای مجازی ، ۱۷ نفر از لیدرهای اصلی و عوامل تحریک و آشوب و ۶۰ نفر افراد حاضر در اغتشاشات دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با تأکید بر هوشیاری و همکاری مردم شهرستان اعلام کرد: دشمنان قسم خورده ملت ایران با سوءاستفاده از عناصر نفوذی و فرصت‌ طلب، به دنبال برهم زدن آرامش عمومی و ایجاد فضای ناامنی از طریق تحریک احساسات مردم بوده که با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس و سایر نهاد های نظامی و امنیتی خنثی گردید .

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست ، هرگونه مورد مشکوک و اقدامات خرابکارانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.