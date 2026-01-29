  1. استانها
  2. گیلان
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۵۹

سرهنگ کاظمی: ۱۱۵ نفر از اغتشاشگران در رودبار دستگیر شدند

سرهنگ کاظمی: ۱۱۵ نفر از اغتشاشگران در رودبار دستگیر شدند

رودبار- فرمانده انتظامی رودبار از شناسایی و دستگیری ۱۱۵ نفر از لیدر ها و عوامل اغتشاش و ناامنی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ رضا کاظمی در تشریح جزئیات این خبر گفت : در پی تجمع تعدادی از شهروندان در اعتراض به اوضاع معیشتی در شهرستان رودبار، افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به سنگ پراکنی ، تخریب اموال عمومی ، خودرو های امدادی و عبوری و ... کردند، که دستگیری عوامل آشوبگر در دستور کار پلیس قرار گرفته و با پیگیری های اطلاعاتی و اقدامات پلیسی در روزهای گذشته، ۳۲ نفر از عوامل تخریب اموال عمومی، ۶ نفر از لیدر های فضای مجازی ، ۱۷ نفر از لیدرهای اصلی و عوامل تحریک و آشوب و ۶۰ نفر افراد حاضر در اغتشاشات دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان رودبار با تأکید بر هوشیاری و همکاری مردم شهرستان اعلام کرد: دشمنان قسم خورده ملت ایران با سوءاستفاده از عناصر نفوذی و فرصت‌ طلب، به دنبال برهم زدن آرامش عمومی و ایجاد فضای ناامنی از طریق تحریک احساسات مردم بوده که با هوشیاری و اقدام به موقع پلیس و سایر نهاد های نظامی و امنیتی خنثی گردید .

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست ، هرگونه مورد مشکوک و اقدامات خرابکارانه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6734772

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها