  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

۳۱ مصوبه عمرانی در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری تصویب شد

۳۱ مصوبه عمرانی در سفر رئیس‌جمهور به چهارمحال و بختیاری تصویب شد

شهرکرد - معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری از تصویب ۳۱ مصوبه عمرانی با اعتبار بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان در سفر رئیس‌جمهور به استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر ظهر پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری که پس از ماه‌ها پیگیری و جلسات متعدد در تهران و استان انجام شد، دستاوردهای مهمی برای حوزه عمرانی استان به همراه داشت.

وی افزود: در این سفر، ۳۱ مصوبه در شش حوزه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که در مقایسه با سفرهای مشابه به سایر استان‌ها، جایگاه چهارمحال و بختیاری را در رتبه سوم کشور قرار داده است.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات زیرساختی استان گفت: بخش عمده‌ای از اعتبارات در حوزه راه و حمل‌ونقل اختصاص یافته است؛ به‌گونه‌ای که ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۱۲ پروژه راه، یک پروژه راه‌آهن و طرح‌های نگهداری راه‌ها مصوب شد. مهم‌ترین این پروژه‌ها تکمیل راه‌آهن مبارکه–سفیددشت–شهرکرد است که طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهره‌برداری خواهد رسید.

آذر ادامه داد: در حوزه آب و فاضلاب نیز ۴۴۸۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که شامل طرح انتقال آب چشمه سفید به چهار شهرستان و طرح بجن است. برای نخستین بار مجوز تخصیص حدود ۱۴ میلیون مترمکعب آب از چشمه سفید و همچنین مجوز زیست‌محیطی این طرح اخذ شد.

وی خاطرنشان کرد: پروژه سد باباحیدر نیز پس از سال‌ها موفق به اخذ مجوز زیست‌محیطی شد و عملیات آبگیری آن آغاز گردید. این سد برای تأمین آب شرب شهرستان فارسان و روستاهای اطراف طراحی شده است.

معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که توسعه بیمارستان‌های لردگان، فارسان، امام رضا اردل و سیدالشهدای فارسان و همچنین تکمیل بیمارستان هاجر شهرکرد را شامل می‌شود.

کد مطلب 6734775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها