به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر ریاست جمهوری به چهارمحال و بختیاری که پس از ماهها پیگیری و جلسات متعدد در تهران و استان انجام شد، دستاوردهای مهمی برای حوزه عمرانی استان به همراه داشت.
وی افزود: در این سفر، ۳۱ مصوبه در شش حوزه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان تصویب شد که در مقایسه با سفرهای مشابه به سایر استانها، جایگاه چهارمحال و بختیاری را در رتبه سوم کشور قرار داده است.
معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به مشکلات زیرساختی استان گفت: بخش عمدهای از اعتبارات در حوزه راه و حملونقل اختصاص یافته است؛ بهگونهای که ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای ۱۲ پروژه راه، یک پروژه راهآهن و طرحهای نگهداری راهها مصوب شد. مهمترین این پروژهها تکمیل راهآهن مبارکه–سفیددشت–شهرکرد است که طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری خواهد رسید.
آذر ادامه داد: در حوزه آب و فاضلاب نیز ۴۴۸۵ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که شامل طرح انتقال آب چشمه سفید به چهار شهرستان و طرح بجن است. برای نخستین بار مجوز تخصیص حدود ۱۴ میلیون مترمکعب آب از چشمه سفید و همچنین مجوز زیستمحیطی این طرح اخذ شد.
وی خاطرنشان کرد: پروژه سد باباحیدر نیز پس از سالها موفق به اخذ مجوز زیستمحیطی شد و عملیات آبگیری آن آغاز گردید. این سد برای تأمین آب شرب شهرستان فارسان و روستاهای اطراف طراحی شده است.
معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب شد که توسعه بیمارستانهای لردگان، فارسان، امام رضا اردل و سیدالشهدای فارسان و همچنین تکمیل بیمارستان هاجر شهرکرد را شامل میشود.
نظر شما