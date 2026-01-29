به گزارش خبرنگار مهر، نژاد جهانی ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی جامعه فوتبال شهرستان مریوان با رئیس فدراسیون فوتبال اظهار کرد: فوتبال امروز تنها یک رشته ورزشی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی پیدا کرده و نقش مؤثری در توسعه جوامع ایفا میکند.
فرماندار مریوان با بیان اینکه باید بهجای تمرکز بر کمبودها، بر داشتهها تکیه کرد، افزود: مریوان با جغرافیا و آبوهوای منحصربهفرد خود در حوزه گردشگری و ورزش، سرشار از ظرفیتها و استعدادهایی است که نیازمند شکوفایی هستند.
وی مرزیبودن مریوان و همجواری با اقلیم کردستان عراق را یک مزیت اقتصادی دانست و گفت: این موقعیت میتواند زمینهساز فرصتهای شغلی و پشتیبان توسعه ورزش شهرستان باشد.
جهانی با اشاره به نقش ورزش در توسعه نرم کشور تصریح کرد: متأسفانه از ظرفیتهای ورزش بهویژه در حوزه گردشگری ورزشی و سلامت بهخوبی استفاده نشده و اقدامات انجامشده در این بخش اغلب مقطعی و ناپایدار بوده است.
فرماندار مریوان از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای ورزشی روستایی خبر داد و گفت: در قالب نهضت احداث زمینهای چمن مصنوعی مینیفوتبال، تعداد زیادی از روستاهای مریوان در سال آینده صاحب زمین ورزشی خواهند شد.
وی یکی از کمبودهای مهم شهرستان را نبود هتل ویژه ورزشکاران عنوان کرد و افزود: وزارت ورزش و جوانان میتواند با جذب سرمایهگذار بخش خصوصی، زمینه اجرای چنین پروژههایی را در مریوان فراهم کند.
جهانی ظرفیت همجواری با اقلیم کردستان عراق را بالا ارزیابی کرد و گفت: با هماهنگی فدراسیونهای ورزشی میتوان اردوها، دورههای آموزشی و کمپهای تیمهای ملی را با حضور ورزشکاران اقلیم کردستان عراق در مریوان برگزار کرد.
اختصاص اعتبارات ویژه برای پروژههای نیمهتمام
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به جایگاه مریوان در ورزش استان اظهار کرد: در صورت توجه ویژه به این شهرستان، ورزشکاران مریوانی در رشتههایی چون فوتبال، کشتی، قایقرانی، دوومیدانی و ورزشهای رزمی میتوانند در سطح فراملی افتخارآفرینی کنند.
فرزاد خاکی با اشاره به کمبود زیرساختهای ورزشی بهروز در مریوان گفت: طی سالهای اخیر پروژه عمرانی قابل توجهی در حوزه ورزش این شهرستان اجرا نشده است.
وی افزود: با حضور فرماندار ورزشدوست مریوان، اعتبارات ویژهای برای تکمیل پروژههای ورزشی اختصاص یافته و امید میرود پروژههای نیمهتمام بهزودی به بهرهبرداری برسند.
خاکی سکوی تماشاگران، زمین چمن فوتبال و پیست دوومیدانی مجموعه ورزشی زاگرس مریوان را از جمله پروژههای در دست اقدام عنوان کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان با اشاره به افتخارات ورزشکاران مریوانی گفت: نسیبه شهبازی، قهرمان ملی تکواندوی ناشنوایان و دارنده نخستین مدال طلای المپیک تابستانی ناشنوایان ایران، از چهرههای شاخص این شهرستان است و خانه تکواندو مریوان که به نام وی نامگذاری شده، در حال احداث است.
وی اجرای قانون ماده ۲۷ و واگذاری پروژههای ورزشی به بخش خصوصی را فرصتی مناسب دانست و از سرمایهگذاران خواست برای توسعه ورزش مریوان ورود جدیتری داشته باشند.
خاکی در پایان ابراز امیدواری کرد: سفر رئیس فدراسیون فوتبال به استان، منشأ اتفاقات مثبت برای فوتبال کردستان بهویژه شهرستان مریوان باشد.
