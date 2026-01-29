مولوی بزرگ زاده: تا پای جان پشت رهبر و نیروهای مسلح ایستاده ایم

مولوی عبدالواحد بزرگ‌زاده، در گفت و گو با خبرنگار مهر و در پی انتشار حمایت ۶۰۰ عالم اهل سنت سیستان و بلوچستان از مقام معظم رهبری، با اشاره به حمایت‌های گسترده علمای اهل سنت از سراسر کشور نسبت به جایگاه والای رهبری، بر لزوم همدلی و هم‌افزایی بیشتر در مواجهه با تهدیدات دشمنان ایران اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت چابهار با استناد به آیات قرآن کریم در خصوص وحدت مسلمانان و دشمنی دیرینه یهودیان با مسلمانان، به جنایات و دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در طول تاریخ اشاره و از نیروهای مسلح کشور خواست تا در برابر یاوه گویی‌ها و توطئه‌های این دشمنان، پاسخ قاطعی ارائه دهند.

مولوی بزرگ‌زاده ابراز امیدواری کرد: نیروهای مسلح ایران با اقتدار و صلابت، از مرزها و منافع کشور محافظت کنند و بدانند که مردم تا پای جان پشت نیروهای مسلح و مقام معظم رهبری ایستاده اند.