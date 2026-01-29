صادقی: مردمی سازی بزرگداشت دهه فجر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی روز پنجشنبه در جلسه هیأت اندیشه‌ورز استان با تأکید بر اهمیت ویژه دهه فجر سال ۱۴۰۴، این ایام را فرصتی تاریخی برای تقویت همبستگی ملی و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی به‌ویژه برای نسل جوان دانست.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و تحولات اخیر اظهار کرد: دهه فجر امسال نخستین اجتماع ملی و سراسری پس از جنگ ۱۲ روزه و حوادث و اغتشاشات اخیر است و از این رو، شکوه حضور مردم در مراسم ۲۲ بهمن و برنامه‌های دهه فجر، اهمیت دوچندانی دارد.

استاندار زنجان با اشاره به حجم گسترده جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمنان، تصریح کرد: امپراتوری رسانه‌ای غرب با بهره‌گیری از شبکه‌های فارسی‌زبان به‌صورت شبانه‌روزی در تلاش است با تحریف تاریخ انقلاب، القای ناکارآمدی نظام و سیاه‌نمایی آینده جمهوری اسلامی، افکار عمومی به‌ویژه نسل جدید را تحت تأثیر قرار دهد.

صادقی افزود: یکی از محورهای اصلی این عملیات رسانه‌ای، القای این گزاره است که انقلاب اسلامی هیچ دستاوردی نداشته و شرایط زندگی مردم پیش از انقلاب بهتر بوده است، در حالی که آمارها، اسناد رسمی و حتی خاطرات منتشرشده مقامات رژیم گذشته، خلاف این ادعا را به‌روشنی نشان می‌دهد.

وی دهه فجر را فرصتی کم‌نظیر برای ارائه مقایسه‌ای واقع‌بینانه از وضعیت کشور پیش و پس از انقلاب دانست و گفت: لازم است شاخص‌های رفاه اجتماعی، زیرساخت‌ها و خدمات عمومی به‌صورت دقیق و مستند برای مردم، به‌ویژه جوانان، تبیین شود تا واقعیت‌ها جایگزین روایت‌های تحریف‌شده گردد.

استاندار زنجان تشکیل کمیته‌های تخصصی و علمی با حضور نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران حوزه تاریخ و علوم اجتماعی را ضروری دانست و افزود: تولید محتوای مستند و علمی برای تبیین دستاوردهای انقلاب نیازمند استفاده از ظرفیت عظیم نخبگانی استان است و این محتوا هم‌اکنون وجود دارد و تنها باید به‌درستی استخراج و ارائه شود.

صادقی همچنین بر ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در شعارها و سخنرانی‌ها تأکید کرد و گفت: دهه فجر زمان افزایش همبستگی ملی است، نه تعمیق شکاف‌ها. شعارها باید نوآورانه، وحدت‌آفرین و متناسب با شرایط روز جامعه باشد.

وی پیشنهاد برگزاری فراخوان طراحی شعارهای خلاقانه و استفاده از ظرفیت رسانه ملی، به‌ویژه شبکه استانی، برای بازنشر محتوای امیدآفرین و نخبگانی را مطرح کرد و افزود: جوانان پژوهشگر و صاحب‌نظر باید در این گفت‌وگوها نقش فعال داشته باشند.

استاندار زنجان با اشاره به نقش محوری فرمانداران و کمیته‌های ۲۷گانه دهه فجر، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌صورت استانی و با هماهنگی کامل شهرستان‌ها انجام شود و ارزیابی عملکرد کمیته‌ها به‌صورت مستمر و هم‌زمان با اجرا صورت گیرد.

وی حضور فعال شهرداران در حوزه تبلیغات شهری، مشارکت مساجد، هیئات، کانون‌های محله‌محور، صنوف، بخش خصوصی و واحدهای تولیدی را از عوامل مهم شکوه‌بخشی به مراسم دهه فجر دانست و گفت: حضور مردم با هویت‌های محله‌ای و صنفی، بهترین پاسخ به ادعای دولتی بودن این مراسم است.

صادقی در پایان با تأکید بر اینکه ۲۲ بهمن نماد همبستگی ملی و «نه» ملت ایران به سلطه خارجی و تحریف تاریخ است، خاطرنشان کرد: دهه فجر امسال باید با رویکردی ملی، مردمی، کم‌هزینه، پرمحتوا و امیدآفرین برگزار شود تا جلوه‌ای واقعی از اقتدار، انسجام و آگاهی ملت ایران به نمایش گذاشته شود.