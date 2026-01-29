به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، نشست رئیس کل بانک مرکزی با اعضای مجمع کارآفرینان ایران به منظور هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برگزار شد.

یکپارچه‌سازی نرخ ارز، بررسی میزان ارز معامله شده در بازار ارز تجاری، تعیین اولویت‌های اقتصادی کشور و بنگاه های اقتصادی، نتایج سازندۀ حذف ارز ترجیحی، اعلام نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان نرخ رسمی ارز کشور، توجه و استفاده از ابزارهای تامین مالی، حمایت از صادرات و واردات و تسریع در ترخیص کالاهای اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در این نشست با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در زمان حاضر که با تحریم و فشارهای بین‌المللی همراه است، تصریح کرد: برای شکل گیری رونق اقتصادی و رشد آن باید یک ساختار رقابتی در اقتصاد کشور شکل بگیرد. در همین زمینه، اعضای مجمع کارآفرینان ایران می توانند کمک کننده باشند.



وی بیان داشت: «سیاست ارزی» باید با «سیاست تجاری» هماهنگ باشد. بر این اساس، میزان و نحوه تخصیص ارز بر اساس اولویت‌بندی‌های صورت گرفته انجام خواهد شد. علاوه بر این، نتایج مثبت «یکپارچه‌سازی» نرخ ارز به مرور زمان خود را نشان خواهد داد.



گفتنی است، اعضای مجمع کارآفرینان در این نشست «طرح عملیاتی سیاستی» خود را که بر موثرسازی ابزارها، معرفی ابزارهای کلیدی تامین مالی، ارتقای سطح سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی، تامین مالی از طریق شرکت های پیشران و رشد اقتصادی بدون افزایش نقدینگی تاکید داشت را ارائه کردند.



لازم به ذکر است، مجمع کارآفرینان ایران یک نهاد تخصصی و مشورتی در حوزه پیشران‌های اقتصادی و کارآفرینی است که رسالت کلی این نهاد، توسعۀ اعتبار، اقتدار و ارتباطات برای افزایش نقش‌آفرینی پیشران‌های بخش خصوصی در اقتصاد مولد کشور است تا با توسعۀ طرح و ایده‌های جدید بتواند به ایجاد اشتغال و کارآفرینی در کشور کمک کند.