ملت ایران از تهدید آمریکا نمی ترسد؛ دشمنی استکبار ریشه در تاریخ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی در خطبه های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به در راه بودن نیمه شعبان بیان کرد: یاری ولی خدا یکی از مهمترین اعتقادات مردم مسلمان ایران اسلامی و یکی از پایه های پیروزی انقلاب اسلامی به همت مردم و به رهبری امام خمینی(ره) است.

وی با بیان اینکه مردم ما به واسطه همین اعتقادشان سختی هایی مانند جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و جنگ ۱۲روزه و فتنه های متعدد مزدوران و رفتارهای صهیونیستی را پست سرگذاشته اند، افزود: امروز ماحصل این نگاه آخر الزمانی مردم مسلمان ایران را شاهد هستیم که همه ایمان در برابر همه کفر قد علم کرده است.

امام جمعه مهدیشهر با بیان اینکه تنها یک ملت و حاکمیت شیعی در جهان در برابر مستکبران ایستاده و آن ایران اسلامی است، گفت: استکبارگران از همه ظرفیت ها و حیله ها و نیرنگ های خودش استفاده می کند و در دشمنی محدودیتی را قائل نمی شود تا جایی که از قتل و کشتن کودکان و زنان و بیگناهان ابایی ندارد اما منتظران منجی مردانگی و فتوت علوی دارند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه دشمن با تمام توان هجمه می کند، بیان داشت: دشمنی مستکبران عالم و در راس آن آمریکای جتایتکار اگر در طول تاریخ بررسی شود خواهیم دید که آمریکا با ملت ما دشمنی دارد او اصلا ریشه این ملت را می خواهد بخشکاند کما اینکه کودتای ۲۸ مرداد را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در آن زمان که حاکمیت ایران در دست فقیه جامع الشرایط شیعی نبود و بالعکس حاکمیت در دست کسی بود که تماماً مطیع آمریکایی ها بود، افزود: بازهم آمریکا علیه این مردم توطئه و نیرنگ کرد و مردم را در سختی و مشقت قرار دادند و امروز هم همین کار را می کنند.

امام جمعه مهدیشهر ضمن اشاره به لشگر کشی آمریکا به منطقه و با طرح این سوال که ترامپ چه کسی را می ترساند؟ گفت: ملتی که در مکتب امام حسین(ع) و در دانشگاه عاشورا تحت مربی گری و استادی حضرت علی اکبر(ع) تعلیم دیده و مشق مقاومت کرده و خودش را برای انتظار آماده می کند از این تهدیدها نمی ترسد.