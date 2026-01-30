حمایت امام جمعه اهل سنت چابهار از مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالرحمان چابهاری، صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: پیام ما و تمامی مردم چابهار، حمایت قاطع از نظام جمهوری اسلامی، دین اسلام و مقام معظم رهبری است.
امام جمعه اهل سنت چابهار، تاکید کرد: دشمنان و یاوهگویان بدانند که مردم ایران همواره در صحنه حاضر هستند و با غیرت دینی و اسلامی خود، در هر زمانی که ضرورت داشته باشد، به میدان میآیند و با حضور پرشور خود، مشت محکمی بر دهان یاوهگویان و دشمنان ایران اسلامی میزنند.
وی افزود: مردم ایران همواره با حضور پر شور و گسترده خود در تجمع ها و راهپیمایی ها نشان میدهد که در کنار نظام خود و مقام معظم رهبری ایستادهاند.
مولوی عبدالرحمان چابهاری در پایان سخنان خود، بار دیگر بر حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری تاکید کرد و گفت: ما با تمام وجود، از نظام و رهبری خود حمایت میکنیم و اجازه نمیدهیم دشمنان و یاوهگویان، خدشهای به وحدت و همبستگی مردم ایران وارد کنند.
نظر شما