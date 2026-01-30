سپاه پاسداران حقیقتی است که با هیچ برچسب سیاسی مخدوش نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر،پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر در پی تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران از سوی اتحادیه اروپا نامه ای نوشت که متن این نامه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر عزیزو رشیدم سردار سرفراز محمد پاکپور

فرمانده محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران

باسلام

ضمن آرزوی توفیق روز افزون و سلامتی برای حضرتعالی و همه سبز پوشان بی ادعا؛ در روزگاری که حقیقت گاه در هیاهوی سیاست و کینه‌توزی‌های کور گم می‌شود، سکوت در برابر وارونه‌نمایی واقعیت، خود نوعی بی‌عدالتی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی برخاسته از متن مردم، انقلاب و ایمان، امروز آماج قضاوت‌های ناعادلانه و برچسب‌زنی‌های سیاسی کشورهایی قرار گرفته است که نه سپاه را می‌شناسند و نه درد مردم منطقه را لمس کرده‌اند.

سپاه پاسداران، نهادی تروریستی نیست؛ سپاه، پناه مردم در بحران‌ها، همراه رنج‌دیدگان در سخت‌ترین لحظات و پیشگام خدمت بی‌ادعا در داخل و خارج از مرزهاست. کارنامه این نهاد انقلابی، نه با بیانیه‌های خصمانه، بلکه با عمل نوشته شده است؛ با دستانی که آوار را کنار زدند، با دل‌هایی که کنار داغ‌دیدگان ایستادند و با حضوری که مرهم زخم انسان‌ها شد، فارغ از ملیت، مذهب و جغرافیا.

فراموش‌نشدنی است حضور برادران عزیز سپاه پاسداران در کنار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در زلزله ویرانگر ترکیه؛ آنجا که اردوگاه‌های اسکان اضطراری برپا شد و امید، دوباره در دل آسیب‌دیدگان جوانه زد. همان‌گونه که در زلزله افغانستان، سیل پاکستان و دیگر بحران‌های منطقه‌ای، حضور بی‌منت و خاموش این عزیزان، تکیه‌گاهی انسانی برای مردمانی بود که چیزی جز همدلی و کمک نمی‌خواستند.

در داخل کشور نیز، ملت ایران شاهد است که سپاه پاسداران در لحظه‌های سخت، پیش از هر نهاد دیگری به میدان می‌آید؛ چه در بلایای طبیعی، چه در مقابله با بحران‌ها و چه در خدمت‌رسانی به مناطق محروم. این خدمات، نه برای نمایش، که از سر تکلیف، ایمان و تعهد انسانی انجام شده است.

کشورهایی که با بغض و کینه، چشم بر این واقعیت‌ها می‌بندند و نهادی خدمت‌گزار و فداکار را «تروریست» می‌خوانند، در حقیقت، خدمت به انسانیت را جرم‌انگاری می‌کنند و کمک به مظلومان را هدف می‌گیرند. تاریخ، بی‌تردید میان قضاوت‌های سیاسی و حقیقت‌های میدانی تمایز قائل خواهد شد.

ما با افتخار، در کنار ملت ایران و همه آزادگان جهان، حمایت قاطع خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم؛ نهادی که نامش با ایثار، فداکاری، مقاومت و خدمت گره خورده و در حافظه مردم منطقه، نه به‌عنوان یک نیروی نظامی، بلکه به‌عنوان یار روزهای سخت ثبت شده است.

سپاه پاسداران، سرمایه‌ای مردمی و نمادی از همبستگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از کرامت انسان است؛ حقیقتی که با هیچ برچسب سیاسی مخدوش نخواهد شد.

پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران