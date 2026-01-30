سالن تئاتر امیرنظام گروس بیجار بازسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دریایی شامگاه پنجشنبه در آیین افتتاح سالن تئاتر امیرنظام گروس بیجار اظهار کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، علاوه بر برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی و هنری، نگاه جدی به توسعه زیرساختهای فرهنگی دارد و این سالن یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی در شهرستان بیجار به شمار میرود.
وی افزود: این مجموعه بهصورت کامل بازسازی و بهروزرسانی شده و تمامی تجهیزات تخصصی مورد نیاز حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی در آن پیشبینی شده است تا هنرمندان بتوانند در فضایی استاندارد و حرفهای فعالیت کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با قدردانی از همراهی مسئولان استان تصریح کرد: تحقق این پروژه حاصل همکاری و حمایت مجموعهای از مدیران و دستگاهها است.
دریایی با اشاره به پویایی فضای فرهنگی استان خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر با همت هنرمندان و فعالان فرهنگی، بهطور میانگین هر ۷۲ ساعت یک رویداد فرهنگی، هنری، رسانهای یا قرآنی در استان کردستان برگزار میشود که این میزان فعالیت در سطح کشور کمنظیر است و نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگی استان است.
وی تأکید کرد: توسعه زیرساختهای فرهنگی در کنار حمایت از تولیدات هنری، مسیر رشد و بالندگی فرهنگ و هنر استان را هموار میکند و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدرت این مسیر را ادامه خواهد داد.
بهرهبرداری از آمفیتئاتر ارشاد ظرفیت هنر شهرستان را تقویت میکند
فرماندار بیجار نیز گفت: افتتاح و تجهیز آمفیتئاتر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینه توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری و تقویت زیرساختهای هنر در شهرستان را فراهم میکند.
کاظم کاظمی اظهار کرد: این پروژه یکی از ۱۵ طرح فرهنگی است که به دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۵ استان کشور افتتاح شده و با استفاده از اعتبارات استانی و ملی به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: عملیات تعمیر، تجهیز و بهسازی این مجموعه بهطور کامل انجام شده و این فضای فرهنگی از این پس در اختیار هنرمندان و شهروندان قرار میگیرد تا در حوزههای تئاتر، موسیقی و هنرهای نمایشی مورد استفاده قرار گیرد.
فرماندار بیجار با اشاره به ظرفیتهای هنری شهرستان تصریح کرد: بیجار دارای استعدادهای ارزشمند در عرصه فرهنگ و هنر است و فراهم شدن چنین زیرساختهایی میتواند زمینه شکوفایی توانمندی هنرمندان و رونق فعالیتهای فرهنگی را فراهم کند.
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